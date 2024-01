10 labākie dārzeņi, kas palīdzēs tikt vaļā no liekā svara

1. Spināti

Spinātos ir ne tikai maz ogļhidrātu un kaloriju (27 kalorijas 100 gramu porcijā), bet arī daudz A un K vitamīnu, kas veicina kaulu un ādas veselību. Turklāt tas ir lielisks dzelzs avots. Gan sautēti, gan pievienoti salātiem, gan sajaukti smūtijos, spināti ir daudzpusīgs un garšīgs veids, kā bagātināt maltītes ar minimālu ogļhidrātu daudzumu.

2. Brokoļi

Šis krustziežu dzimtas dārzenis ir uzturvielu spēka avots. Brokoļi ir bagāti ar šķiedrvielām, C un K vitamīniem un folātiem, tie veicina imūnsistēmas darbību un var palīdzēt samazināt vēža risku.

3. Ziedkāposti

Tajos ir maz ogļhidrātu, turklāt tie ir lielisks C un K vitamīnu avots. Ziedkāposti atbalstīs jūsu imūnsistēmas veselību. Tie satur daudz šķiedrvielu, kas palīdz uzlabot gremošanas sistēmu, samazināt holesterīna līmeni un pat novērst resnās zarnas vēža attīstību.

4. Kabači

Šie dārzeņi satur daudz ūdens, maz ogļhidrātu. Tajos ir maz kaloriju, tādēļ tie noder visiem, kas skaita kalorijas savā uzturā un rūpējas par savu svaru vai grib to samazināt. Kabači satur šķiedrvielas, kas ir nozīmīgi regulārai vēdera izejai. Tās palīdz pie aizcietējumiem, jo veicina zarnu trakta darbību. Kabači satur gan vitamīnus (C vitamīnu un B grupas vitamīnus) un karotinoīdus, gan minerālvielas, piemēram, kāliju, magniju, kalciju un fosforu. Savukārt no antioksidantiem kabačos ir C vitamīns, beta-karotīns, luteīns un zeaksantīns.

5. Sparģeļi

Sparģeļi satur maz ogļhidrātu, tajos ir daudz šķiedrvielu, folātu, A un K vitamīnu, kā arī antioksidantu. Sparģeļi ir bagāti ar daudz vitamīniem, un tie var uzlabot jūsu imūnsistēmu. Turklāt šie dārzeņi satur kāliju, kas, kā liecina pētījumi, uzlabo kaulu veselību.

6. Paprika

Paprika, īpaši krāsainā, satur salīdzinoši maz ogļhidrātu un daudz C vitamīna. Tā ir bagātīgs C vitamīna avots. Vai zināji, ka sarkanajā un dzeltenajā paprikā C vitamīna ir pat vairāk nekā citronā vai upenēs? Satur arī B1, B2, B6 un PP vitamīnus. Tie organismam palīdz cīnīties ar depresiju, uzlabo atmiņu, mazina bezmiegu un pat ādas iekaisumus.

7. Kāposti

Aptuveni 200 ml vārītu kāpostu satur apmēram trešdaļu no ieteicamās C vitamīna dienas devas. Sarkanie kāposti, lai arī līdzīgi zaļajiem kāpostiem, satur vairāk C vitamīna un tiem piemīt antioksidantu īpašības. Kāpostu pagatavošanas metodes un pasniegšanas veidi ir dažādi, jo šo lielo dārzeni var tvaicēt, vārīt, sautēt, cept un fermentēt. Kāpostos ir krietni daudz kālija, magnija, A un K vitamīna, turklāt tas var lepoties ar ievērojamu šķiedrvielu daudzumu, kas tik būtiski mūsu organisma funkcijām.

8. Avokado

Avokado ir labs šķiedrvielu avots, satur kāliju, nātriju, magniju, A, C, E, B6, K1 vitamīnus,folskābi, niacīnu, pantotēnskābi, riboflavīnu un holīnu. Tāpat tā sastāvā ir antioksidanti luteīns un zeaksantīns un dažādi fitosteroli, kas samazina holesterīna līmeni un līdz ar to arī sirds un asinsvadu slimību risku. Taču vēl viens būtisks ieguvums - avokado noteikti var būt lielisks papildinājums jūsu svara zaudēšanas režīmam.

9. Kale kāposts jeb lapu kāposts

Tie ir pārpildīti ar barības vielām un labvēlīgi ietekmē veselību.Lapu kāposti veselīguma ziņā ir īsts superprodukts ar tik bagātīgu vērtīgo vielu un vitamīnu buķeti, ka atstāj ēnā visus pārējos kāpostu saimes radiniekus. Daži zinātnieki pat ieteikuši pilnībā aizstāt liellopa gaļu ar lapu kāpostiem, jo visas uzturvielas, kāpēc cilvēkam nepieciešams ēst gaļu, esot atrodamas šajos kāpostos.Lai lapas sagatavotu lietošanai, tās vispirms noplūc no kacena. Sadzeltējušās lapas nav lietojamas un jāmet prom. Ja lapu kāti ir pārāk lieli un cieti, tos ar asu nazi izgriež.

10. Briseles kāposti

Briseles kāposti ir īpaši bagātīgi ar vērtīgām uzturvielām: kālijs, fosfors, dzelzs, kalcijs, B vitamīni, folijskābe un tartronskābe, kas, jā, palīdz tievēt.Briseles kāpostos ir trīs reizes vairāk C vitamīna nekā citronos! Un sezona šiem kāpostiņiem ir tieši ziema.