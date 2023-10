Kazas siers pa pastu. Dundagā sāk darboties pārtikas pakomāts

Kā darbojas pakomāti, vairs laikam nevienam nav jāstāsta – pasūti preci, un kurjers to atvedīs līdz tuvākajam paku skapim, no kura sev ērtā laikā var to savākt. Taču šogad parādījies arī pavisam jauns veids – pārtikas pakomāti. Pirmais sāka darboties Āgenskalna tirgū, otrais uzstādīts šovasar Dundagā, kur to apsaimnieko vietējo lauksaimnieku biedrība.

Lauku labumi uz paku skapi

Pārtikas pakomātu darbības princips ir mazliet atšķirīgs, jo tos neapkalpo profesionāli kurjeri, bet gan brīvprātīgie piegādātāji, kas reģistrējušies vietnē "Izipizi". Piegādes ķēde izskatās šādi: pircējs internetā, piemēram, videi draudzīgo ražotāju e-tirgū "Novada garša", pasūta produktus, ko ražotājs nogādā uz sev tuvāko pārtikas pakomātu.

No turienes uz pasūtītājam tuvāko pakomātu preci nogādā kāds brīvprātīgais piegādātājs, kam tikpat ir braukšana uz to pusi un nav grūti paķert līdzi paciņu ar lauku labumiem, saņemot par to atlīdzību.

Izklausās lieliski, taču, lai ķēde darbotos, pārtikas pakomātiem vai pašapkalpošanās punktiem pārtikas veikalos vajadzētu būt katrā Latvijas pilsētā vai ciematā. Pagaidām vēl ne tuvu tā nav, taču pirmie soļi šajā virzienā sperti, un par pirmajiem vagas dzinējiem ārpus Rīgas kļuvuši dundadznieki. Proti, biedrība "Es i’ svaigs", kurā apvienojušās vairākas mājražotāju saimniecības, kas cenšas cita citai palīdzēt un sadarboties.

“Mums pašiem jau arī tas viss ir jauns – mēģinām, darām un skatāmies, kas sanāk,” atzīst biedrības "Es i’ svaigs" aktīvists Juris Šleiners. (Foto: Rojs Maizītis)

Noskatīts no Āgenskalna

“Sākot kaut ko ražot, diezgan ātri saproti, ka problēma ir loģistika – kā mazam ražotājam saražoto kādam piegādāt? Ja gribi pats braukāt pa tirdziņiem un tirgot, tas prasa diezgan daudz laika, turklāt vienlaikus vari būt tikai vienā vietā. Arvien populārāka kļūst iepirkšanās internetā, taču arī tad jādomā par piegādes veidu. Kad uzzinājām, ka Āgenskalna tirgū sācis darboties pirmais pārtikas pakomāts, nospriedām, ka tāds risinājums arī mums un citiem būtu noderīgs,” "Kas Jauns Avīzei" stāsta Juris.

Sazinājušies ar Āgenskalna pakomāta apsaimniekotājiem, panākuši vienošanos par sadarbību un atraduši piemērotas telpas – nelielu namiņu Dundagas tirgus teritorijā. Vispirms gan nācies to izremontēt, ierīkot skapīšus un uzstādīt termo režīma iekārtu – šie pakomāti domāti pārtikai, ko vēlams turēt vēsumā. Vieta atvēlēta arī saldētavai, kur var glabāt saldētus produktus.

Paļauties uz atslēgu vai godaprātu?

Pagaidām gan Dundagas pakomāts darbojas testa režīmā: durvīm priekšā ir koda atslēga, kurai pareizo ciparu kombināciju zina tikai produktu nosūtītāji un saņēmēji, taču skapīšiem vēl atslēgu nav. Tās vēl testē, jo Rīgas pakomātos izmantotās dundadzniekiem īsti nepatīk – vajadzētu, lai durvis pēc produktu izņemšanas automātiski aizslēgtos, jo skapītī jāuztur noteikts temperatūras režīms.

Apsvērta arī iespēja durtiņas neslēgt ciet, paļaujoties uz cilvēku godaprātu, taču te var tikai minēt, vai visi klienti tiešām būs tik godīgi, ka nelodās pa svešiem skapīšiem. “Te, Dundagā, jau visi savējie, tādēļ nolēmām vispirms patestēt, vai atslēgas maz ir vajadzīgas. Man šķiet, ka vajadzētu tam visam cilvēcīgu pieeju. Un tā, lai ir smuki,” saka Juris, norādot uz namiņa stūrī ierīkoto novērošanas kameru (tā varētu pieskatīt, lai kāds neņem svešu mantu), kas gaumīgi izmitināta putnu būrī.

Vēl jāpierod

Kaut gan pārtikas pakomāta ideja nenoliedzami ir laba, klienti ap to vēl nedrūzmējas. No vietējiem lauksaimniekiem jauno pakalpojumu patlaban gatavi izmantot vien pāris – liellopu gaļas un kazas siera ražotāji.

“Pagaidām vēl viss ir diezgan klusu, un izskatās, ka cilvēkiem ir nogaidoša reakcija. Tātad mums vēl jāpiestrādā pie mārketinga. Mums pašiem jau arī tas viss ir kaut kas jauns – mēģinām, darām un skatāmies, kas sanāk,” atzīst Šleiners. Problēma arī, ka ar jaunajām tehnoloģijām un interneta tirdzniecību uz tu parasti ir gados jaunāki cilvēki, kamēr lauksaimnieku vidū plašākā vecuma grupa ir tie, kam pāri 50, un viņu attieksme ir konservatīvāka. Katrs sākums ir grūts, un jācer, ka dundadzniekiem radīsies sekotāji, pārtikas pakomātu tīklu padarot arvien plašāku.

Pārtikas pakomāts izvietots nelielā namiņā Dundagas tirgus teritorijā.