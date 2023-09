IKEA 80 gadi: patiesi unikāla kolekcija 

Uzdevumu radīt jauno kolekciju saņēma Karīna Mobringa (Karin Mobring) un Tomass Jelineks (Tomas Jelinek) – divi dizaineri ar ļoti atšķirīgu izglītību un pieeju, kuri tomēr spēja izveidot harmonisku tandēmu. Rezultātā 1985. gadā klajā nāca kolekcija STOCKHOLM. Tomass prezentēja to kā funkcionālu, patstāvīgu elementu kopumu, kas izskatās labi kopā, tā arī atsevišķi. Tātad – nav jāpērk viss komplekts uzreiz. Ar STOCKHOLM precēm varēja papildināt jau esošo interjeru, aizpildīt brīvās vietas telpā un veidot saskanīgas kompozīcijas ar sev piederošajām lietām. STOCKHOLM kolekcijas preces ir patiesi ekskluzīvas, taču maksā mazāk nekā līdzīgas preces citviet.

Katrs STOCKHOLM elements atspoguļo un godina skandināvu dizainu, un to mērķis ir sniegt autentisku IKEA pieredzi. Dominējošā dizaina nots ir vienkāršība, un STOCKHOLM mēbeles ir ražotas no dabiskiem, pieskārienam patīkamiem materiāliem – rotangpalmas, stikla un oškoka. TV un kafijas galdiņi, paklāji, krēsli, spoguļi un mēbeles ir veidoti tā, lai nevainojami iekļautos interjerā. Gadu gaitā STOCKHOLM ir tapuši papildinājumi sadarbībā ar dažādiem dizaineriem. Katrai precei ir savs individuālais stils, tomēr ir arī daudz kopīgā, pats galvenais – kvalitāte.

Kvalitāte no paaudzes paaudzē

Dizainers Ūla Vīlborgs (Ola Wihlborg), kurš izstrādāja vienu no STOCKHOLM kolekcijām, uzskatīja, ka mēbelēm ir jābūt ilgmūžīgām. Ar to viņš domāja, ka mēbeles var nodot tālāk saviem bērniem un mazmazbērniem. To īpašnieki mainās, bet mēbeles turpina dzīvi. Ilgmūžība nozīmēja arī nepieciešamību pēc kvalitātes.

IKEA kvalitāte nozīmē ilgmūžīgas preces, kas priecē pircējus ilgu laiku. Kvalitāte ir mūsu prioritāte ražošanā, materiālu izvēlē, dizaina funkcionalitātē, preču drošumā un citos aspektos. Iespaids par IKEA preču kvalitāti veidojas vēl pirms pirkuma izdarīšanas. Iespaidu var ietekmēt preces forma, tas, cik rūpīgi ir nostrādātas detaļas, virsmas tekstūra, drošums un citi emocionāli faktori. Preces kvalitāti un ilgmūžību pircēji pārbauda laika gaitā, to lietojot, kopjot un varbūt pat atjaunojot, izjaucot un atkal saliekot.

IKEA 80 gadi

Zviedrijas mēbeļu mazumtirgotājs IKEA ir plaši pazīstams visā pasaulē ar labu skandināvu dizainu un kvalitatīvām mēbelēm. Uzņēmums strādā saskaņā ar savu vīziju – "Radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem". Vīzijas nozīme ir plašāka par vienkāršu mājokļa labiekārtošanu. IKEA lepojas ar 80 gadu laikā ieviestajām inovācijām, risinājumiem, izcilajām precēm un uzņēmuma iniciatīvu, kas ļāvusi katru jaunu desmitgadi veidot nākotnes dzīvesveidu un stiprināt savu apņemšanos reaģēt uz cilvēku vajadzībām, ņemot vērā viņu ieradumus, vēlmes un piedāvājot iedvesmojošus risinājumus par zemu cenu.