Dzīvnieku glābēja gandrīz zaudē aci

“Esmu cilvēks, kurš nereti strādā ekstremālos apstākļos. Esmu cilvēks. Tikai un vienīgi cilvēks. Arī darba ekstremālajos apstākļos. Un kā cilvēks, reizumis arī man saslēdzas – “es taču varu tā un citādi”, “es taču protu”. Paradoksāli, ka viss, ko stāstu cilvēkiem par pašaizsardzību attiecībā uz pašiem nezināmiem dzīvniekiem (tai skaitā putniem, jo putni arī ir dzīvnieki), šad tad man pašai iziet no prāta,” “Facebook” raksta Aumeistere.

Tagad viņa vēlas atkārtot – esiet piesardzīgi. Savas “es varu, es zinu” vieglprātības dēļ Aumeistere varējusi zaudēt redzi: “Ne vienkārši redzi, bet aci. Vismaz vienu.”

Viņa atzīst: “Mēs ar kolēģiem pa brīdim ieķiķinam, un šo arī stāstām cilvēkiem, kuri dodas palīdzēt, ka – katrā sevi cienošā rehabilitācijas centrā ir viens cilvēks vienacis, un tas ir cilvēks, kurš strādā ar stārķiem. Jā, ķiķinājām. Bet mēs jau zinām, ka katrā jokā ir daļa patiesības.”

Aizvakar Aumeisterei ļoti paveicās: “Jo es paliku ar tikai sadragātu ausi, pārsistu ādu abpusēji un caursistu auss skrimstalu. Cik centimetru ir no auss līdz acij, raugoties no profila? Maz. Ļoti, ļoti maz. Tāpēc – neskatoties uz to, ka kādu laiku man būs gulēšana tikai uz viena sāna, jo ausij pieskarties ir traki, ka arī vizulāli ir traki, un mazliet kauns pašai no sevis par baloža cienīgu “es protu” izgāšanos, esmu pateicīga Visumam, ka acis man palika savās vietās. Aizvakar es sapratu, ka tas joks nav nekāds joks, un par to ir jārunā.”

Viņa piebilst, ka glābt, palīdzēt ir brīnišķīgi un cienījami, bet vienmēr atcerieties par sevi un sargājiet sevi.

“Ežu hospitālis” atrodas Glūdas pagastā Jelgavas novadā un ir pirmā Latvijā izveidotā patversme nelaimē nokļuvušu savvaļas dzīvnieku glābšanai. Pēc nesenās vētras un krusas šeit atlabst 14 stārķi, dzērve un trīs sudrabkaiju jaunuļi.