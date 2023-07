VIDEO: Pakrojas muižā atklāts Ziedu, mākslas un mīlas festivāls

Šā gada jubilejas ziedu festivāls, iedvesmojoties no V.Šekspīra lugas "Sapnis vasaras naktī", ir gatavs pārsteigt ar dažādu veidu ziedu harmoniju, kā arī jaunajām ziedu skulptūrām un kompozīcijām. Līdzās ziediem, viena no šīs vasaras festivāla nozīmīgākajām īpašībām ir teātra un cirka priekšnesumu programma, kura norisinās visas dienas garumā lielajā muižas teritorijā, izklaidējot viesus un pat aicinot tos kļūt par vairāku priekšnesumu dalībniekiem.

Kā stāsta muižas pārvaldnieks Giedriuss Klimkevičus: „Festivālu rīkošanas gados esam izmēģinājuši neskaitāmi daudz dažādas lietas, taču laiks ir parādījis, ka tieši interaktīvie un skatītājus iesaistošie teātra priekšnesumi, kas dāvā tik daudz emociju, ir tas, kas apmeklētājiem patīk visvairāk. Iespējams, pirms desmit gadiem bijām pirmie, kas šo žanru atdzīvināja, un piedāvājām piedzīvot īsto 19. gadsimta muižas dzīvi. Šobrīd aicinām iegrimt V.Šekspīra lugas "Sapnis vasaras naktī" maģiskajā pasaulē“. Interaktīvus teātra priekšnesumus Lietuviešu aktieru izpildījumā papildina starptautiskās cirka trupas uzstāšanās. Šeit redzēsiet virves staigātāju, gaisa akrobātu, dejotājus un bezgalīgi jautru klaunu no Itālijas.

Ziedu, mākslas un mīlas festivāls sniegs izklaidi visai ģimenei katru dienu līdz pat rudenim. Festivāls nav atdalāms no 19. gadsimta muižas burvīgās atmosfēras. Vairāk nekā 30 muižas vēsturiskajās ēkās ik dienu var apmeklēt seno amatu un tehniku ​​darbnīcas, apskatīt retro automobiļu kolekciju un pajūgus, kā arī ar tiem pavizināties, ietērpties galma tērpos, apmeklēt 19. gadsimta stila fotostudiju, atklāt tādas vietas kā Panoptiks, Sodu pagrabs, ārsta kabinets, pulksteņu un veco spēļu automātu ekspozīcijas. Jūs pārsteigs arī UNESCO nemateriālā mantojuma sarakstā iekļauto piekūnu medību tradīciju atdzimšana un dresētie plēsīgie putni. Mazos muižas apmeklētājus priecēs muižas sētas iemītnieki, retro karuselis, krāšņa ziedu pils un slavenais muižas iemītnieks – kamielis.

Pakrojas muiža atrodas pavisam netālu no Bauskas un Jelgavas, un vien divu stundu braucienā no Rīgas. Tā ir ne tikai Lietuvā lielākā muižas saimniecība, bet arī viena no 18 pievilcīgākajām kultūras tūrisma vietām Eiropā, kas ir ieguvusi Lietuvas „Gada tūrisma objekts 2018., 2019., 2021., 2022.“ titulu. Šeit ik gadu notiek unikāli ziedu un gaismas festivāli, kā arī tiek piedāvāta plaša izklaides programma visai ģimenei.