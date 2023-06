Shutterstock

Eksperti padalās 5 zemeņu audzēšanas trikos, kas palīdzēs tikt pie lielākās iespējamās ražas

Zemenes ir gandrīz vai sinonīms vasaras sākumam. Tās ir salīdzinoši viegli audzēt, turklāt gadu no gada nav jānodarbojas ar to pārstādīšanu. Zemenes ir arī veselīgas - satur C vitamīnu, šķiedrvielas un kāliju, tās palīdz cīnīties ar nogurumu, nespēku un sliktu garastāvokli.