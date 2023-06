Sākusies aktīvākā depozīta iepakojumu patēriņa sezona: ko ņemt vērā depozīta sistēmas lietotājiem?

Līdztekus DIO ir veicis nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai radītu labvēlīgākus darba apstākļus tirgotājiem, kā arī ērtāku taras nodošanas procesu pircējiem, tostarp plānojot biežākas iepakojumu izvešanas no veikaliem. Lielākais depozīta iepakojumu pieplūdums gaidāms pēc Jāņiem, kad šķirošanas centrs strādās pastiprinātā režīmā.

Iedzīvotāji tiek aicināti izmantot depozīta sistēmu atbildīgi

Aizvadītā gada vasarā dienā nodoto iepakojumu skaits pieauga no vidēji 500 000 iepakojumu vasaras sākumā līdz pat vidēji 1,2 miljoniem iepakojumu sezonas aktīvākajā periodā. Šogad nesezonas laikā, ziemā, sistēmā tika nodoti vidēji ap 800 000 iepakojumu dienā, savukārt aktīvākajā periodā dienā pieņemtais iepakojumu daudzums varētu pārsniegt 1,6-1,8 miljonus iepakojumu. Tādēļ, lai nodrošinātu patīkamu depozīta sistēmas pieredzi ne tikai sev, bet arī līdzcilvēkiem, pirmkārt, jāizvēlas atbilstoša izmēra taromāti lielāku apjomu nodošanai. To var palīdzēt izsvērt nesen izveidotais taromātu reitings – aplūkojot www.depozitapunkts.lv interaktīvo karti, iedzīvotāji var redzēt ne tikai taromāta atrašanās vietu, bet arī informāciju par iepakojumu pieņemšanas veidu un taromāta reitingu 10 punktu skalā, kas noteikts, izvērtējot taromāta pieejamību sistēmas lietotājiem. Otrkārt, nododamajiem iepakojumiem jābūt tīriem un pilnībā iztukšotiem, lai šķidrums neiztecētu taromātā un nerastos nepatīkamas smakas, kas var būt jo īpaši izteiktas siltā laikā. Treškārt, jāieplāno atbilstošs laiks iepakojumu nodošanai – piemēram, pēc garākām brīvdienām, tostarp Jāņiem, paredzamas garas rindas, tāpēc DIO iesaka iepakojumu nodošanu nesasteigt.

Visbeidzot – noteikti jāpievērš uzmanība Latvijas depozīta zīmei uz dzēriena etiķetes, jo kopš šī gada 1. janvāra ticis paplašināts depozīta sistēmas tvērums un tagad iespējams nodot arī stipro kokteiļu un dzērienu sīrupu iepakojumus, kā arī visa veida alkoholiskos dzērienus PET pudelēs un skārdenēs. Turklāt tīrības nolūkos jāatceras, ka pie visiem depozīta punktiem atrodas atkritumu konteineri – tajos var izmest tos iepakojumus, kurus taromāts nepieņem, piemēram, ja tie ir būtiski bojāti vai ir bez Latvijas depozīta zīmes.

Vasaras sezonas laikā arī mazpilsētu un lauku veikalos strauji pieaug nodoto iepakojumu apjomi, tādēļ tirgotāji aicina sabiedrību būt atbildīgiem un saprotošiem pret depozīta punktu noslodzi. “Mūsu veikala pircēji ir aktīvi depozīta taras atgriezēji – mēs nekad nezinām, kurā brīdī vajadzēs iztukšot taromātu, jo viens var atnest dažus iepakojumus, bet cits – atbraukt ar vairākiem maisiem. Taču es patiešām vēlētos, lai cilvēki uz depozīta punktu nestu tīrus iepakojumus, kā arī no stikla pudelēm noņemtu metāla korķīšus. Arī veikala darbinieki ir tikai cilvēki un tā vietā, lai ieguldītu ļoti daudz resursu un laika, nedēļas nogalē šķirojot tukšo taru un atdalot pudeles no korķīšiem, viņi labprātāk kopā ar ģimeni dotos uz jūru,” uzsver Jānis Lauga, Stalbes pagasta veikala “Līči” vadītājs.

Plānota biežāka tukšo iepakojumu izvešana no veikaliem

Lai pilnvērtīgi sagatavotos vasaras sezonai, kā vienu no prioritātēm DIO izvirzījis regulāru komunikāciju ar tirgotājiem, tostarp plānotas arī biežākas tukšo iepakojumu izvešanas no veikaliem. Proti, ja šobrīd, piemēram, mazajam veikalam tiek nodrošināta vidēji viena izvešana nedēļā, vasaras sezonā tā varētu tikt palielināta līdz divām vai trim reizēm nedēļā. Kā norāda SIA Depozīta Iepakojuma Operators loģistikas un infrastruktūras direktors Gatis Galejs, lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku un efektīvāku iepakojumu pieņemšanas procesu, ļoti būtiska ir sadarbība ar tirdzniecības vietām, kas ieņem nozīmīgu lomu patērētāju ikdienā un ir viens no svarīgākajiem posmiem depozīta iepakojumu ceļā uz atkārtotu pārstrādi.

“Jau pagājušā gada vasarā novērojām, ka daļai veikalu iepakojumu izvešana bija nepieciešama katru otro dienu vai pat biežāk – tas bija jo īpaši novērojams populārajos tūristu galamērķos, arī mazpilsētās un lauku apvidos. Mūsu mērķis ir pēc iespējas atvieglot tirgotāju ikdienu un veidot konstruktīvu sadarbību, taču vienlaikus vēlamies lūgt arī iedzīvotājus būt saprotošiem un, piemēram, pie liela nododamā iepakojumu apjoma izvēlēties atbilstoša izmēra taromātus, nenoslogojot mazos veikalus. Informāciju par sev tuvākajiem un iepakojumu apjomam atbilstošākajiem depozīta punktiem var atrast nesen ieviestajā taromātu reitingā, kas pieejams depozitapunkts.lv interaktīvajā kartē,” stāsta G. Galejs.