Aukstās kafijas dzērieni karstām vasaras dienām

Aukstā kafija karstā vasaras dienā ir lielisks veids, kā atvēsināties, bet vai tu zini starpību starp ledus lati un ledus kafiju? Šajā rakstā vari iepazīties ar to, kā atšķiras dažādu kafiju pagatavošanas veidi.

Ledus kafija vai “Cold Brew”, vai ledus late

Ledus kafija var tikt pagatavota ar “Cold Brew” un “Cold Drip” kafijas pagatavošanas metodēm.

Lai pagatavotu “Cold Drip” kafiju, ir nepieciešama diezgan sarežģīta ierīce, ko sauc par brūvēšanas torni. Aukstais ūdens pil uz kafijas, lēnām iztek cauri tai un ietek filtrā un visbeidzot krūzē. Viss šis process aizņem apmēram 12 stundas.

“Cold Brew” kafijas pagatavošanai nav nepieciešamas tik sarežģītas ierīces – tā būtībā ir tikai samalta kafija, kas izmērcēta aukstā ūdenī un pēc tam izlaista caur filtru. Pagatavošanas process var aizņemt no četrām stundām līdz pat vairākām dienām.

Savukārt ledus lati gatavo no atdzesētas kafijas. Lielākā daļa aukstās kafijas tiek taisītas no karstās kafijas, piemēram, no espreso, ko atdzesē. Lai pagatavotu ledus lati, vienkārši atdzesētai kafijai pievieno ledus aukstu pienu.

Vēl pasaulē ļoti iemīļots un iecienīts aukstās kafijas veids ir frappe, kā sastāvā ir kafija ar pienu, kas sablendēta kopā ar smalcinātu ledu un saldējumu vai sīrupu (garša pēc izvēles).

“Decadent” ledus kafija

Pagatavošanas laiks: 5 min.

Sarežģītība: vidēja

Sastāvdaļas:

• 200 ml mandeļu piena

• 2 karotes vaniļas saldējuma, kas pagatavots no īstas vaniļas

• 2 tasītes espreso

Aprīkojums:

Blenderis un espreso kafijas aparāts.



Pagatavošana:

Visas sastāvdaļas ievieto blenderī, kārtīgi sablendē. Pārlej pāri ledum (ledus daudzums pēc izvēles). Dekorē ar dažām kafijas pupiņām. Ja izmanto parasto pienu, tad, iespējams, būs nepieciešams pievienot nedaudz medus, apmēram ½ tējkarotes, vai kādu citu saldinātāju.

Ieteikums:

Šai kafijai vari pievienot arī 30 ml burbona – lielisks veids, kā papildināt kafijas garšu un padarīt to neierastāku.

Receptes tapušas sadarbībā ar DeLonghi.