Kā tīrīt dažādas žalūzijas, lai tās ilgāk izskatās gluži kā jaunas

Visas žalūzijas nevar tīrīt vienādi

Ja vien ir iespējams, kokvilnas žalūzijas ik pa laikam noņem no karkasa un izmazgā ar rokām vai veļas mašīnā. Nekar tās slapjas atpakaļ uz metāla stiprinājuma, jo tas var sarūsēt. Rūsa ne tikai neglīti izskatīsies, bet var sabojāt arī pašas žalūzijas. Traipus no sintētiska auduma žalūzijām ir grūti iztīrīt, turklāt šādu materiālu ir viegli sabojāt, tāpēc tīrīšanai izmanto iedarbīgus, bet maigus līdzekļus. Mākslīgā koka un koka žalūzijas uzsūc apkārtējo mitrumu. Šie materiāli ir poraini, tāpēc traipi uz žalūzijām veidojas itin bieži. Tiesa, tos ir viegli notīrīt.

Tīrot koka žalūzijas, nevajadzētu tās pārlieku samitrināt. Pēc tīrīšanas vari tās apstrādāt ar mēbeļu pulēšanas līdzekli. Lai notīrītu vertikālās žalūzijas, stingri turi loksni vienā rokā un ar otru roku tīri. Slauki katru loksni atsevišķi no augšas uz leju, lai sloksne neatkabinās no stiprinātāja. Horizontālās žalūzijas slauki no vienas puses uz otru. Sāc tīrīt no augšējās loksnes un pakāpeniski virzies uz apakšējo, lai putekļi nenokļūtu uz vietām, kas jau ir notīrītas.

Kā un ar ko tīrīt žalūzijas?

No žalūzijām putekļus noslauki ar sausu drāniņu, putekļu slotiņu vai nosūc ar putekļusūcēju, kam uzlikts mīksts uzgalis. Ja uz žalūzijām pamani traipus, uzreiz iztīri. Samitrini lupatiņu ziepjūdenī, nospied lieko mitrumu un tīri traipu. Ja nepieciešams, atkārto to vairākas reizes. Kad traips iztīrīts, noslauki iztīrīto vietu ar tīru, mitru lupatiņu.

Universālais tīrīšanas līdzeklis. Sajauc nedaudz ūdens ar šķidrajām ziepēm, pamērcē tajā lupatiņu un tīri netīrumus. Ja traipi ir ļoti noturīgi, mazgāšanas šķīdumam pievieno tējkaroti sodas.

Tīrīšanas līdzeklis virtuves žalūzijām. No virtuves žalūzijām jānotīra ne tikai putekļi, bet arī taukainie nosēdumi no ēdienu gatavošanas. Tos vari notīrīt ar ūdens un etiķa šķīdumu attiecībā 1:1.

Neaizmirsti par sīkumiem. Nepietiek ar pašu žalūziju notīrīšanu – neaizmirsti arī par aiztaisīšanas mehānismu. Ja iespējams, noņem to un izmazgā. Atceries, ka jānotīra arī žalūziju augšpuse, jo tur sakrājas visvairāk putekļu.