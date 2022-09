Mežs plānotajā Zalves poligona teritorijā. (Foto: LETA)

Kurš dzīvnieks mūsu platuma grādu mežos ir visbīstamākais, un kā rīkoties, ja tādu satiec

Kā liecina Fjällräven veikts pētījums, tikšanās ar meža dzīvnieku ir viens no izplatītākajiem iemesliem, kāpēc cilvēki netiecas doties pārgājienos caur mežu. Igauņu zoologs Aleksejs Turovskis stāsta par to, kurš dzīvnieks mūsu platuma grādu mežos ir visbīstamākais, kā arī sniedz padomus vasaras tūrisma sezonai par to, ko darīt, ja uzskrienat virsū brūnajam lācim vai aļņu mātītei, kas sargā savu mazuli.