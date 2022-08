10 vienkārši padomi, kā ikviens var ietaupīt naudu, taupot enerģiju

1. Atbrīvojiet radiatorus. Telpu un ūdens apkure var izmaksāt līdz pat 50% no rēķiniem. Neraugoties uz to, daudzi patērētāji radiatoru priekšā novieto mēbeles vai citus šķēršļus, kuri traucē siltā gaisa cirkulācijai telpā. Lai panāktu vēl lielāku efektivitāti, Jūs varat arī iegādāties atstarojošu foliju un ievietot to starp radiatoru un sienu - tā novērsīs siltuma noplūdi un novirzīs to telpā.

2. Uzstādiet mazas plūsmas dušas galvu. Tā var samazināt ūdens patēriņu mazgāšanas laikā par 25-60%, vienlaicīgi nesamazinot komforta līmeni.

3. Novērsiet spraugas grīdas dēļos. Slikta grīdas dēļu montāža prīvātmājās var novest pie līdz pat 20% telpas siltuma zudumiem. Jūs varat izmantot celtniecības vati vai pakulas, lai samazinātu siltuma noplūdi.

4. Likvidējiet spraugas pie logu rāmjiem. Vecāki logu rāmji mēdz būt slikti nosiltināti un tas var radīt līdz pat 30% no mājas siltuma zudumiem. Lai noskaidrotu, vai jums ir šāda problēma pamēģiniet starp loga rāmi un sienu ievietot papīra loksni. Nelielu problēmu var novērst, izmantojot gumijas sloksni, putas, špakteli vai citu materiālu. Savukārt, būtisku logu izolācijas bojājumu gadījumā ieteicams to atjaunot pilnībā.

5. Pārstājiet lieki uzlādēt elektroierīces un neatstājiet tās gaidīšanas režīmā. Neuzlādējiet tālruni pa nakti, ja tam nepieciešamas tikai dažas stundas. Katru dienu atvienojiet no tīkla ierīces, kuras netiek izmantotas. Izmēģiniet arī kontaktdakšas ar taimeri, kuras samazina enerģijas patēriņu ierīcēm, kuras nav nepieciešamas pa nakti.

6. Neaizmirstiet par bēniņiem. Slikti izolēti bēniņi var novest pie 25% siltuma zaudēšanas. Patērētājiem, kuriem nav atbilstošu zināšanu, par pareizu bēniņu izolāciju ieteicams konsultēties pie kompetentiem speciālistiem.

7. Taupiet enerģiju arī veļas mazgāšanas laikā. Veiciet atsevišķu mazgāšanu gaišām un tumšām drēbēm, iestatot veļas mašīnā zemāku grādu temperatūru. Tāpat, nepārspīlējiet ar mazgāšanas līdzekli - pārāk liels tā daudzums var novest pie ilgākiem skalošanas cikliem. Apsveriet veļas žāvēšanu gaisā. To labāk veikt ārā vai arī tuvu radiatoram. Noteikti nelieciet veļu uz paša radiatora.

8. Izmantojiet LED spuldzes. Neskatoties uz to, ka kvalitatīvas LED spuldzes maksā vairāk, tās var darboties pat 10 reizes ilgāk nekā parastās spuldzes un izmanto ievērojami mazāk enerģijas. Piemēram, 5W LED spuldzes gaisma ir līdzvērtīga 40W parastās spuldzes gaismai.

9. Gatavojiet energoefektīvi. Pārliecinieties, vai pannai ir piemērots atbilstoša izmēra riņķis. Neaizmirstiet arī, ka uzliekot uz katla vāku, Jūs saīsināt vārīšanas laiku par aptuveni 50%. Izslēdziet plīti vai cepeškrāsni tieši pirms ēdiens ir pilnībā gatavs - atlikušais siltums pabeigs darbu.

10. Samaziniet ledusskapja elektroenerģijas patēriņu. Ja Jūsu finansiālais stāvoklis atļauj, apsveriet energoefektīvāka ledusskapja iegādi. Jaunāks ledusskapis ar augstu enerģijas patēriņa marķējumu var izmaksāt 40 eiro gadā, kamēr neefektīva ledusskapja izmaksas var pārsniegt 200 eiro. Neatkarīgi no ierīces, izmantojiet to saprātīgi: nelieciet ledusskapī karstu pārtiku un atcerieties, ka saldētava, kas ir piepildīta līdz 75%, darbojas daudz efektīvāk nekā saldētava, kas ir piepildīta līdz galam.