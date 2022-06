Pieci padomi, kā izvēlēties dārza mēbeles

1. Saproti, kādas dārza mēbeles tev ir nepieciešamas

Ņemot vērā, ka veikalos ir pieejams ārkārtīgi plašs klāsts ar dažādām mēbelēm, ir nepieciešams apzināties, kādiem mērķiem Tu tās izmantosi, pirms dodies meklēt kādu konkrētu preci.

Piemēram – ja savā dārzā plāno rīkot ballītes un uzņemt ciemiņus, tad būs vajadzīgi gan krēsli, gan galds. Pērkot krēslus, iesakām iepirkt mazliet vairāk, nekā vajadzīgs, lai varētu nodrošināties pret situāciju, kad kādam no ciemiņiem nav kur sēdēt. Taču, ja nevēlies ieguldīt laiku, meklējot saskaņotas mēbeles, tad labi noderēs dārza mēbeļu komplekti, kuros ir iekļauti krēsli, galdi, un reizēm arī dīvāni. Turpretim, ja vēlies viens pats sauļoties, tad noteikti iegādājies ērtu un viegli salokāmu dārza krēslu.

Lai sagatavotos īpaši karstām dienām, noteikti noderēs iegādāties arī kādu saulsargu, zem kura var patverties no skarbajiem saules stariem.

2. Pievērs uzmanību mēbeļu materiālam

Dārza mēbeļu materiālam ir būtiska nozīme – tas nosaka mēbeles izturīgumu, pārvietojamību, kā arī uzkopšanu. Parasti tās ir izgatavotas no koka, metāla, plastmasas vai pīta materiāla.

Koka mēbeles

Foto: Unsplash.com/Minku Kang

Koka dārza mēbeles parasti ir skaistas un gaumīgas, taču tās ir regulāri jātīra un bieži vien jāapstrādā ar, piemēram, lakām, kas nosargās koku no mitruma. Taču lielākoties šāda tipa mēbeles ir gatavotas no impregnētiem kokmateriāliem.

Metāla mēbeles

Foto: Unsplash.com/Enrique Ortega Miranda

Metāla dārza mēbeles arī ir glītas, izturīgas un ilgmūžīgas, taču mēdz būt grūti pārvietojamas to lielā svara dēļ. Turklāt, ņem vērā, ka ik pa laikam ir jāveic krāsošanas darbi tām mēbeles detaļām, kurās ir nodilusi krāsa.

Pītas mēbeles un plastmasas mēbeles

Foto: Unsplash.com/Alen Rojnic

Pīto mēbeļu iegāde ir lielisks lēmums, jo tās ir pieejamas dažādās formās, ir ražotas no dabīgiem materiāliem, un rūpīgā pinuma dēļ izceļas ar glītu dizainu. Taču ņem vērā, ka spraugās starp pinumu var iekļūt dažādi netīrumi un gruži, kurus vajadzēs tīrīt.

Savukārt, pievēršoties plastmasas dārza mēbelēm, varam secināt, ka tās no visām šajā rakstā uzskaitītajām mēbelēm ir visvieglāk kopt un pārvietot, bet tās tomēr nav tik izturīgas.

3. Izvērtē sava dārza plašumu un saproti, kā mēbeles uzglabāt ziemā

Pirms mēbeļu iegādes iesakām izmērīt savu dārzu, lai noteiktu, cik lielu teritorijas daļu vari iekārtot ar mēbelēm. Lielākos pagalmos un teritorijās būtisks bonuss ir tas, ka dārza mēbeļu un labiekārtošanas iespējas ir daudz plašākas. Savukārt, ja mēbeles izvietosi mazā pagalmā, tad pietiks ar pāris krēsliem un mazu galdiņu.

Tāpat piedomā par to, ko darīsi ar jaunajām mēbelēm, kad iestāsies ziemas sezona – ja tev ir kāds pietiekami liels pagrabs, šķūnis vai garāža, kur mitrums tik viegli netiek iekšā, tad mēbeles novieto tur. Kad esi ienesis mēbeles, uzliec tām mitrumizturīgu pārvalku.

4. Ņem vērā izmaksas

Dārza mēbeļu iegāde ir ilgtermiņa ieguldījums, taču to izmaksas ir ne mazāk būtiskas. Lētas dārza mēbeles var būt skaistas, taču to cena bieži vien atspoguļo arī to kvalitāti, jo tās ātri salūzt. Taču, ja nevēlies iztērēt daudz līdzekļu, tad iesakām sastādīt savu budžetu un meklēt mēbeles, kurām ir piemērota kāda atlaide. Ja proti strādāt ar kokmateriāliem un vēlies ietaupīt, tad pašizgatavotas dārza mēbeles no paletēm ir vēl viens izcils variants.

5. Atceries par komfortu

Kad esi nolūkojis kādu atpūtas krēslu, šūpuļtīklu vai dārza mēbeļu komplektu, pirms pirkšanas pārliecinies, vai izvēlētā mēbele ir ērta. Iespēju robežās pirms pirkšanas noteikti tās izmēģini. Taču, ja šādas iespējas nav un izvēlētā mēbele ir īpaši glīta un piemērota tavam dārzam, vari to padarīt ērtāku, ievietojot tajā kādu polsterētu paliktni vai spilvenu.