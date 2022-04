Kā ziemas dārzu pārvērst par modernu boho stila telpu?

Ideālais interjera stils, kas parasti ir vispiemērotākais šādām telpām, ir boho. Tā koncepta pamatā nav nekādu noteikumu – var kombinēt senus un jaunus priekšmetus, dažādus rakstus un faktūras, lai radītu unikālu efektu. Pirmo reizi interjera dizainere pieņēma izaicinājumu, atjaunot un labiekārtot ziemas dārzu.

Margita ir ne tikai savas ģimenes sirds, bet arī gaismas un cerības stars citām ģimenēm un cilvēkiem. Viņa rūpējas par savu vīru, divām meitām un mazbērnu, kā arī sniedz atbalstu daudzām ģimenēm, ar kurām viņa strādā. Viņa vada projektus un sadarbojas ar iestādēm, kas rūpējas par adoptētajiem bērniem, viņu audžu un aizbildņu ģimenēm. Taču, palīdzot citiem, svarīgi ir atjaunot savu iekšējo līdzsvaru un resursus, lai arī turpmāk varētu dot citiem. Arī IKEA veiktajā pētījumā “Dzīve mājās” noskaidrots, ka 38% Latvijas iedzīvotāju viena no svarīgākajām nodarbēm iekšējā līdzsvara saglabāšanai mājās bija laika pavadīšana vienatnē. Tas ir viens no rituāliem garīgās labsajūtas nodrošināšanai mājās.

Pēc (Foto: Publicitātes foto)

Ziemas dārzs ir Margitas miera osta, kurā atgūt iekšējo līdzsvaru. Pa lielajiem logiem ieplūst spoža dienas gaisma, kas ļauj sajusties arī tuvāk dabai. Pati telpa ir 60 kvadrātmetrus liela un apvieno trīs telpas vienā – tajā ierīkota virtuve, ēdamistaba un viesistaba. Turklāt šī telpa ir mājvieta daudziem augiem, kas gadu gaitā organiski ir atraduši savu ceļu uz ziemas dārzu.

Lai gan telpa ir ļoti liela, tās potenciāls pilnībā netika izmantots. Augi bija haotiski izvietoti un starp tiem tika izvietotas arī mēbeles. “Zonas istabā jāiekārto tā, lai mājas iedzīvotāji varētu ērti pārvietoties, brīvi piekļūt logiem, kā arī augiem, lai tos aplaistītu. Turklāt iepriekšējā iekārtojumā atpūtas zona tika atdalīta no ēdamzonas. Abas zonas apvienojot un iekārtojot vienā stilā, iespējams piešķirt telpai vienotāku un harmoniskāku izskatu,” stāsta IKEA interjera dizainere Katrīne Ernestsone.

Nebaidies integrēt vecās mēbeles jaunajā dizainā

Pirms telpu atjaunošanas interjera dizainere iesaka vispirms izvērtēt, vai dažas no vecajām mēbelēm vēl ir funkcionālas un iederētos jaunajā dizainā. “Mazām lietām ir liela ietekme – lai kaut ko mainītu, nav obligāti jāatvadās no visa vecā. Vienmēr var atrast veidus, kā atsvaidzināt esošās mēbeles un iekļaut tās jaunajā interjerā. Nolēmu paturēt ģimenes īpašumā esošo lielo pusdienu galdu un papildināt to ar jauniem krēsliem, kas piestāv tā stilam, bet pēc izskata ir nedaudz vieglāki nekā vecie krēsli,” kā piemēru min Ernestsone.

Vecā virtuves iekārta bija izgatavota no tumša koka un tā bija par masīvu šai telpai, tādējādi to noslogojot un padarot tumšāku. Tāpēc tika mainīta virtuves iekārta, nomainot to uz iekārtu baltā krasā ar vaļējiem plauktiem augšējā daļā. Tas acumirklī padarīja telpu “vieglāku”, gaišāku un plašāku. Šis ir arī izdevīgs risinājums, ja plānotas pārvērtības virtuvē – piemēram, izvēloties atvērtā tipa plauktus, nevis slēgtos sienas skapīšus, izmaksas būs lētākas un sanāks ietaupīt.

Virtuves platības daļa ir samērā maza. Taču gan funkcionāla, gan praktiska virtuves iekārta ļaus maksimāli izmantot tai atvēlēto telpu. Nelielas detaļas, piemēram, izvelkamas sliedes pie sienas ar groziem un āķiem, mazi sienas plaukti vai plauktu ieliktņi padarīs to vēl funkcionālāku un nodrošinās, ka tajā vienmēr valdīs kārtība.

Pēc (Foto: Publicitātes foto)

“Virtuve vairs nav viens no telpas galvenajiem akcentiem un harmoniski iekļaujas kopējā interjerā. Nolēmu paturēt masīvo un skaisto veco koka kumodi, tāpēc pārējai telpai izvēlējos brūnus koka, bambusa un citus dabīgo materiālu akcentus, kas atkārtojās, lai integrētu vecās mēbeles jaunajā dizainā un iekārtojumā. Gaišas krāsas mēbeles, kurām ir koka akcenti, nodrošina perfektu līdzsvaru starp augiem un dabu, kas redzama pa milzīgajiem logiem,” padomā dalās dizainere.

Pirms (Foto: Publicitātes foto)

Radoši risinājumi nestandarta telpām

Lielie logi ir galvenais elements telpā. Taču tajā pašā laikā interjera dizaineres lielākais izaicinājums bija bloķēt spožos saules starus. Stiklotais ziemas dārzs saulainā laikā ātri uzkarst, un tajā varētu būt pat grūti uzturēties. Dizainere atrada piemērotu risinājumu ziemas dārza nestandarta logu formai, iekarot vieglus dienas aizkarus. Dienas aizkari no viegla materiāla palīdz daļēji bloķēt un aizturēt saules starus, palēninot telpas uzkaršanu un mazinot tiešu sauli tajā.

Lai radītu noskaņojumu, kas atbilstošs tumšākām diennakts stundām, dizainere telpā iekāra gaismas virtenes, kas darbojas uz saules baterijām, izvietoja svečturīšus luktura formā, kuros var ielikt sveces, kā arī citus uz atkārtoti uzlādējamām baterijām darbināmus gaismas avotus. Šie ir ne tikai praktiski, bet arī ilgtspējīgi risinājumi. Spilgtā dienasgaismā gaismas virtenes uzlādējas un tās var atkal izmantot vakarā.

Pirms (Foto: Publicitātes foto)

Boho noskaņa slēpjas tekstilizstrādājumos

Boho stils lieliski iederēsies ikvienā ziemas dārzā – telpaugi, kas mijas ar tekstilizstrādājumiem un dabīgiem materiāliem, ienesīs mājīgumu jebkurā telpā. Šis stils ir viens no videi draudzīgākajiem, un to var papildināt, izmantojot dažādus ilgtspējīgus materiālus un dekorus no rotangpalmas, koka, bambusa, rafijas, klūgām un citiem materiāliem. Integrējiet šos materiālus un rakstus dekoros un aksesuāros – spilvenos, galda paliktņos, paklājos, grozos un pufos.

“Margitai patīk pasteļi un dabiski toņi. Sākumā, veidojot telpai vēlamo noskaņas vizualizāciju, viņa izvēlējās apvienot nomierinošus un relaksējošus pasteļtoņus ar dažiem krāsainākiem akcentiem. Tomēr šajā konkrētajā telpā augi ir viens no galvenajiem elementiem, kas izceļas un vienmēr piesaistīs uzmanību. Augus izvietojot uz statīviem, kas izgatavoti no koka, palīdzēs ietaupīt vietu. Tādējādi to izvietošanai nebūs nepieciešams izmantot tik lielu grīdas platību. Tāpat tie būs jauki papildus dekori. Pasteļtoņi, kas sajaukti ar zaļajiem toņiem, ir ideāla kombinācija, kas līdzsvaro un nomierina. Zaļie un dabas motīvi atdzīvina telpu un iemieso vitalitāti, ” uzsver dizainere.