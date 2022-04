Vairāk nekā 10 lietas, kam noteikti jābūt līdzi pirmās palīdzības komplektā, dodoties ceļojumā

Patīkamā satraukumā par gaidāmo ceļojumu reizēm piemirstas ielikt līdzi somā pirmās palīdzības komplektu ikdienišķām un medicīniskām situācijām, aizrāda "Mēness aptiekas" farmaceite Ērika Pētersone, retoriski jautājot: "Ar ko tad īsti sākt?"

Speciāliste iesaka jau iepriekš, pirms tiks kravāta ceļasoma, izveidot nepieciešamo lietu sarakstu un, lai pasargātu sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem, pārliecināties, kas trūkst, vai kam no medikamentiem beidzies derīguma termiņš.

Lai izveidotu savu sarakstu, farmaceits piedāvā nepieciešamā uzskaitījumu, piekodinot, lai pirmās palīdzības aptieciņa būtu rokas bagāžā vai viegli pieejamā somas nodalījumā. Šis saraksts salāgojams ar katra ceļotāja iecerēto mērķi un plānotajām aktivitātēm. Tas, kas nepieciešams kalnu tūrisma pārgājienam, iespējams, nebūs vajadzīgs, atpūšoties pludmales kūrortā – un otrādi.

Universālais ceļotāja komplekts

Pārskatīsim, kādi medikamenti un priekšmeti būtu liekami ceļinieka komplektā!

- Zāles, ko regulāri lietojat mājās. Jāieplāno līdzņemšanai pietiekami daudz medikamentu visam ceļojumam, kā arī papildus rezerve, ja atgriešanās mājās aizkavējas. Visas zāles jāpārvadā to oriģinālajos iepakojumos ar skaidrām etiķetēm, vēlams tādas, uz kurām norādīts jūsu vārds un dozēšanas grafiks. Ja jums ir hroniska slimība, piemēram, diabēts vai alerģijas, apsveriet iespēju valkāt medicīnisko brīdinājuma aproci.

- Galvassāpju, drudža vai sastiepumu sāpju mazināšanai (arī citu sāpju gadījumā) noderēs preparāti, kuru sastāvā ir paracetamolum, ibuprofenum vai acetilsalicilskābe;

- Alerģijas mazināšanai – antihistamīna līdzekļi.

- Kuņģa skābes neitralizēšanai – antacīdi.

- Medikamenti vestibulārajiem traucējumiem (arī pret nelabumu), ja plānots lidojums;

- Antibakteriālas roku salvetes vai roku tīrīšanas līdzeklis uz spirta bāzes (kas satur 60% vai vairāk spirta);

- Dažādu izmēru pārsēji un plāksteri nelieliem iegriezumiem vai rētām (plāksteris var noderēt arī kā pirmā palīdzība, ja grauž apavi);

- Pārsēji ar aizdari, piemēram, tauriņveida pārsēji, lai „aizlīmētu” nelielu iegriezumu malas;

- Trīsstūrveida pārsējs traumētas vietas fiksēšanai un rokas siksnu izgatavošanai;

- Elastīgā saite plaukstu, potīšu, ceļgalu un elkoņu traumu aptīšanai;

- Marle ruļļos, kā arī 5 cm un 10 cm pārsēji lielāku griezumu un skrāpējumu apstrādei;

- Līmlente, lai fiksētu marli vietā;

- Šķēres ar noapaļotiem galiem, lai vajadzības gadījumā nogrieztu lenti, marli vai drēbes (ņemiet vērā, ka, ceļojot ar gaisa transportu, tās var neatļaut pārvadāt rokas bagāžā.);

- Drošības tapas šinu un pārsēju stiprināšanai;

- Antiseptiskas salvetes, lai dezinficētu brūces vai notīrītu rokas, pincetes, šķēres vai citus piederumus (dažus no šiem priekšmetiem var neatļaut pārvadātt rokas bagāžā, ja ceļojat ar gaisa transportu);

- Brūču ziede, gēls vai aerosols, lai novērstu infekciju iegriezumos, skrāpējumos un apdegumos;

- Līdzekļi brūču tīrīšanai un dezinficēšanai;

- Vienreizlietojami, uzreiz lietojami (bez iepriekšējas sasaldēšanas) aukstuma maisiņi traumu un apdegumu atdzesēšanai, kā arī lietošanai mežģījumu un sastiepumu gadījumā;

- Pincetes mazu šķembu, svešķermeņu, bišu dzēlienu un ērču noņemšanai no ādas (Ņemiet vērā, ka, ceļojot ar gaisa transportu, tās var neatļaut pārvadāt rokas bagāžas somā);

- Vienreizlietojamie gumijas cimdi, lai aizsargātu rokas un samazinātu infekcijas risku, apkopjot brūces;

- Termometrs temperatūras mērīšanai slimības gadījumā;

- Saules aizsargkrēms ar SPF 15 vai augstāku, bērniem vismaz SPF 30;

- Alvejas želeja saules apdegumiem;

- Kukaiņu atbaidīšanas līdzeklis (bērniem piemērotie līdzekļi nedrīkst saturēt vairāk par 10% līdz 15% DEET (dietiltoluamīds) un 30% līdz 50% DEET vai līdz 15% pikaridīna pieaugušajiem, jo ķīmiskā viela var nodarīt kaitējumu, uzsūcoties caur ādu. Nelietojiet kukaiņu atbaidīšanas līdzekli zīdaiņiem līdz 2 mēnešu vecumam.)

- Bezrecepšu zāles pret caureju (konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par antibiotiku recepti, ko varat lietot caurejas gadījumā).

- Zāles pret klepu un saaukstēšanos;

- Nepieciešamo recepšu medikamentu un vispārīgo nosaukumu saraksts;

- Prezervatīvi;

- Papildus pāris kontaktlēcas vai brilles, ja tās lietojat.

Jāatminas paņemt līdzi arī higiēnas paketes vai tamponus, ja tos lietojat, varbūt noderēs arī krēms pēc sauļošanās, vajadzēs krēmu ķermenim, rokām un pēdām.

Piesardzības pasākumi

Ar pirmās palīdzības aptieciņā esošajām zālēm noteikti ievērojiet tos pašus piesardzības pasākumus, ko darāt ar visām zālēm, un lietojiet tikai tā, kā ieteicis ārsts vai farmaceits. Pārliecinieties, ka bērni nevar piekļūt pirmās palīdzības somai; kad vien iespējams, izmantojiet bērnu drošības slēģus. Ņemiet vērā arī rokas bagāžas tilpuma ierobežojumus. Dažas no šīm lietām lidojuma laikā var būt jāievieto reģistrētajā bagāžā. Pārbaudiet derīguma termiņus. Ja kādam ir dzīvību apdraudoša alerģija, vienmēr nēsājiet līdzi atbilstošus medikamentus. Nekādā gadījumā medikamentu neuzglabājiet tiešos saules staros.

Ja ceļo cilvēks ar hronisku slimību

Hroniska slimība nedrīkst atturēt cilvēkus no ceļojumu baudīšanas. Tāpat kā ar citām kaitēm, cilvēkiem, kuriem ir hroniskas slimības, pēc iespējas agrāk pirms ceļojuma ir jāsazinās ar savu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju. Noteikti jāapspriež visi iespējamie riski un jāplāno imunizācija, tādu zāļu un citu medicīnisko ierīču iegāde papildus, kas var būt nepieciešams pirms ceļojuma vai ceļojuma laikā.

Pārlidojumi pacientiem ar diabētu

Cukura diabēts rada izmaiņas asinsvados, kā rezultātā ir paaugstināts trombu risks. Tāpēc diabēta pacientiem ilgākos lidojumos var pietūkt kājas un rasties citas neērtības. Jāatceras, ka bīstami asins recekļi jeb trombi var veidoties arī pēc ilgstošas sēdēšanas. Lai palīdzētu samazināt šos riskus, farmaceite iesaka:

pastaigāties un/vai izstaipīt kājas un rokas vismaz reizi stundā;

sēžot lidmašīnā, pacelt kājas vairākas reizes stundā;

valkāt labi pieguļošas vai kompresijas zeķes;

ja to ieteicis veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējs, profilaktiski lietojiet nelielu acetilsalicilskābi saturoša preparāta devu (tas nav jādara tiem, kuri jau lieto asinis šķidrinošus medikamentus);

Diabēta pacientiem ir svarīgi apzināt informāciju par medicīnas iestādēm, kas pieejamas valstī, kurp dodaties. Atzīmējiet sev arī to veselības aprūpes sniedzēju vārdus, ar kuriem sazināties ārkārtas situācijā. Noteikti pārliecinieties, vai esat iegādājies ceļojuma veselības apdrošināšanas polisi ar atbilstošu segumu, ja jūsu hroniskā kaite saasinās. Visbeidzot, nodrošinieties, ka visa ceļojuma laikā varat nekavējoties piekļūt saviem medicīniskajiem dokumentiem, ja rastos tāda vajadzība.