Kā izvēlēties piemērotas rotaļlietas savam mīlulim?

Ko ņemt vērā izvēloties suņu rotaļlietas?

Pirms iegādājies savam mīlulim rotaļlietas, ņem vērā sava suņa vecumu, izmēru un graušanas paradumus. Jauniem kucēniem un seniora vecuma suņiem labāk būs izvēlēties mīkstas rotaļlietas. Liela izmēra suņiem noteikti nevajadzētu iegādāties mazas rotaļlietas, jo ar tām Tavs mīlulis var aizrīties. Ja Tavs mīlulis ir aktīvs grauzējs, mīkstās rotaļlietas tam noteikti nederēs, jo tās ātri tiks sagrauztas. Tā vietā izvēlies izturīga materiāla rotaļlietas.

Rotaļlietu veidi

Rotaļlietu klāsts ir ļoti daudzveidīgs un katram sunim noteikti var atrast viņam atbilstošākās rotaļlietas. Apskatīsim dažus populārākos rotaļlietu veidus un vadošos zīmolus:

Interaktīvās rotaļlietas

Interaktīvās rotaļlietas suņiem ir lielisks rīks, kā mentāli nodarbināt suni, kamēr tas ir viens mājās un attīstīt suņa kognitīvās spējas. Rotaļlietā ir paslēpta barība vai gardumi, un sunim ir jāizdomā, kā līdz ēdienam nonākt. Iebūvētā apbalvošanas sistēma mācības padara vieglas un interesantas. Viens no vadošajiem zīmoliem pasaulē, kas ražo mājdzīvnieku preces, tajā skaitā, interaktīvās rotaļlietas, ir ‘’Trixie’’.

Rotaļlietas graušanai

Foto: Unsplash.com/Ayla Verschueren

Tiem, suņiem, kuriem ļoti patīk grauzt un visas rotaļlietas parasti tiek iznīcinātas ļoti ātrā laikā, vislabāk ir iegādāties gumijas rotaļlietas. Kong rotaļlietas suņiem ir izgatavotas no ļoti izturīgas, dabīgas gumijas. Rotaļlietas ir pieejamas dažādos izmēros, tāpēc noteikti atradīsi sava mīluļa izmēram atbilstošu rotaļlietu. Šādas gumijas rotaļlietas ne tikai ir ļoti izturīgas, bet arī tās palīdz uzturēt labu mutes zobu un zobu higiēnu, kā arī masē smaganas. Lai rotaļāšanās laiku padarītu ilgstošāku, rotaļlietā ir iespējams paslēpt suņa iecienītākos gardumus.

Mīkstās rotaļlietas

Daudziem suņiem patīk mīkstās rotaļlietas. Īpaši mīļas tās var būt maziem kucēniem, kad tie ir tikko ieradušies jaunajās mājās, jo mantiņas mīkstums un pūkainums var dot kucēniem drošības sajūtu. ‘’Dog Fantasy’’ ir viens no populārākajiem mīksto rotaļlietu ražotāju zīmoliem. Šī zīmola rotaļlietas ir izgatavotas no dažādiem tekstilmateriāliem, un katrā rotaļlietā ir iestrādāts pīkstulis, kas pievērsīs suņa uzmanību. Kad Tavs mīlulis rotaļājas ar mīkstajām mantām, noteikti seko līdzi, lai suns mantu nesagrauž. Ja manta ir sagrauzta un ārā sāk nākt pildījums, sunim ar to vairs nevajadzētu ļaut rotaļāties.

Bumbas un lidojošie šķīvīši

Foto: Unsplash.com/Wolfgang Hasselmann

Ja Tavam sunim ļoti patīk, ka rotaļlietas tiek pamestas, lai viņš tās varētu noķert, tad izvēlies bumbas vai lidojošos šķīvīšus. Bumbu piedāvājums ir ļoti plašs – tenisa bumbas, gumijas bumbas un pat tādas, kurās iekšā ir arī pīkstulis. Izvēlies savam sunim tādu bumbu, kura ir tik liela, lai suns nevarētu ar to aizrīties, bet tajā pašā laikā, lai sunim to būtu viegli turēt savā mutē.

Savukārt lidojošie šķīvīši būs mazliet daudzpusīgāki nekā bumbas. Tu vari mainīt lidojošā šķīvīša lidošanas ātrumu un likt tam mainīt virzienu, šādā veidā vēl vairāk izaicinot savu suni. Šīs būs lieliskas rotaļlietas, ja arī Tev patīk spēlēties kopā ar savu suni.

Peldošās rotaļlietas

Ja Tavs suns ir aktīvs peldētājs, tad iegādājies rotaļlietas, kuras būs piemērotas tieši lietošanai ūdenī, lai arī šo nodarbi padarītu savam sunim interesantāku. Peldošās rotaļlietas suņiem ir izgatavotas no speciāla materiāla, lai tās ūdenī negrimtu. Dažas no rotaļlietām, kuras ir piemērotas ūdenim, ir arī tādas, kuras karstās vasaras dienās ļaus Tavam sunim atvēsināties. Pēc spēlēšanās ūdenī, kad rotaļlieta ir piesūkusies ar ūdeni, ieliec to saldētavā - kad šī rotaļlieta ir sasaldēta, tā ļaus Tavam mīlulim stundām ilgi atvēsināties.

Kā suņu rotaļlietas saglabāt pēc iespējas ilgāk?

Lai rotaļlietas kalpotu ilgāk, neļauj sunim spēlēties ar tām rotaļlietām, kuras nav domātas vai paredzētas graušanai. Ļauj savam mīlulim ar tām spēlēties tikai tad, kad pats esi kopā ar suni un vari iesaistīties rotaļu procesā. Savukārt, ja redzi, ka suns sāk zaudēt interesi par kādu no rotaļlietām, noliec to sunim nepieejamā vietā. Pēc kāda laika, kad atkal parādīsi sunim rotaļlietu, viņam šķitīs, ka tā ir jauna un būs interese par to.

Iegādājies savam mīlulim atbilstošāko rotaļlietu Dino Zoo. Dodies uz kādu no 45 Dino Zoo veikaliem visā Latvijā, vai pasūti internetveikalā www.dinozoo.lv. Pasūtījumiem internetveikalā virs 24.99 Eur, saņemsi bezmaksas piegādi. Dino Zoo misija ir gādāt par labāku pasauli dzīvniekiem un viņu saimniekiem, tāpēc visā, ko darām, izšķirošu nozīmi piešķiram kvalitātei.