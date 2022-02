Četras kļūdas, kuras, vārot makaronus, pieļauj teju ikviens

1. Kļūda – nepietiekami sāļš ūdens

Vārošam ūdenim jāpievieno gana daudz sāls, lai tas “garšotu pēc jūras”, tikai tad lieciet iekšā makaronus.

2. Kļūda – eļļas pievienošana makaroniem, kuri vēl atrodas ūdenī

Tas ir mīts, ka eļļas pievienošana nesalipinās makaronus, patiesībā šāds solis pat nav vēlams, jo katrs makarons tiek apņemts ar slideno eļļas virskārtu, kas vēlāk traucēs pie tā pielipt mērcei.

3. Pārāk komplicēta mērce no pārlieku daudz sastāvdaļām

Itāļu šefpavāre iesaka vispirms apgūt vienkāršas un klasiskas mērces pagatavošanu, pirms eksperimentēt ar sarežģītām kombinācijām.

4. Liekā ūdens nokāšana

Šī ir viena no izplatītākajām kļūdām, proti, kad makaroni ir novārīti mīksti, tiek paņemts katls un noliets liekais ūdens. Patiesība to darīt nevajadzētu. Lai atbrīvotos no ūdens, makaronus iesaka izcelt no katla ar īpaši tam piemērotām standziņām vai makaronu karoti.