Kuras ir vispiemērotākās dienas 2022. gada pavasarī, kad sēt dārzeņus, lai tie augtu griezdamies

Šie ir labvēlīgie sējas datumi dārzeņiem, kam uzturā lietojamais izaug virs zemes: tomāti, gurķi, ķirbji, galviņkāposti u.c.

Ar zvaigznīti [*] atzīmētas vislabākās sējas dienas tomātiem.

Februāris

7. - visa diena

8. - visa diena

14. - visa diena

15. - visa diena

16* - visa diena

17* - visa diena

25. - no pl. 16.00

26 - līdz pl 15.00

Marts

6. - no pl. 11.00

7. - visa diena

8. - līdz pl. 12.00

15.* - visa diena

16.* - visa diena

17* - visa diena

18. - visa diena

25.- visa diena

26. - visa diena

Aprīlis

3. - visa diena

4. - līdz pl. 14.00

12.* - līdz pl. 12.00

13* - visa diena

14. - visa diena

15. - visa diena

16. - visa diena

21. - no pl. 8.00

22. - visa diena

23. - līdz pl. 9.00

Maijs

1. - no pl.6.00

9.* - no pl. 7.00

10.* - visa diena

11. - visa diena

13. - visa diena

14. - visa diena

15. - visa diena

16. - visa diena

18. - no pl. 15.00

19. - visa diena

20. - līdz pl. 11.00

27. - no pl. 16.00

28. - visa diena

