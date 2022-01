Kā veikalā gudri izvēlēties spilvenu un segu

Segas

Šobrīd veikalos ir pieejams plašs segu un spilvenu klāsts, kas ikvienu guļamistabu padarīs par omulīgāko un ērtāko telpu mājoklī. Viena no populārākajām izvēlēm ir segas ar kokvilnas vai poliestera pildījumu, taču aug pieprasījums arī pēc mikrošķiedras, dūnu, spalvu un dažādu jauktu materiālu segām, kas piemērotas gan bērnu gultiņai, gan lielai divguļamai gultai, lai zem vienas segas varētu ieritināties abi gulētāji.

Segas ar dabisko pildījumu labi absorbē mitrumu, ir elpojošas un nodrošina siltuma izolāciju, savukārt mākslīgais pildījums vairāk piemērots alerģiskiem cilvēkiem. Īpaši iecienītas ir segas, kas izgatavotas no kokvilnas un zīda: tās ir ļoti maigas, patīkamas pieskārienam, atvēsinošas vasarā un sildošas ziemā. Savukārt patiešām bargai ziemai noderēs aitas vai kamieļvilnas segas.

Spilveni

Ja sega ir galvenais siltuma un omulības priekšnoteikums, tad spilvens – laba miega atslēga. “Pirmajā brīdī varētu šķist, ka visi spilveni ir vienādi, taču tā nebūt nav. Līdzās standarta kokvilnas, spalvu vai dūnu spilveniem plašā klāstā pieejami dažādu izmēru viskozes, mikrošķiedras vai putu spilveni, gan plakani, gan pufīgāki – pa prātam dažādām gulētāju gaumēm,” stāsta Jaņenko.

Labs spilvens ir mugurkaula stiprais balsts, taču tikai tad, ja tas ir pietiekami augsts un stingrs, lai, cilvēkam guļot, mugura saglabātu taisnu pozīciju. Šādam nolūkam vispiemērotākie un šobrīd arī vispieprasītākie ir tā saucamie anatomiskie spilveni, kas pildīti ar memory putām. Tās vizuāli atgādina porolonu; šie spilveni pielāgojas gulētāja pozai un ķermeņa izliekumiem un tos atceras, sniedzot vislielāko miega komfortu. Būtiska šo spilvenu priekšrocība ir iespēja noņemt un izmazgāt to apvalku.

Spilveni ar inovatīvo poliestera pārslu pildījumu ir mīkstāki, viegli kopjami un piemēroti cilvēkiem ar alerģijām vai jutīgu ādu.

Savukārt dabiskais pildījums – spalvas vai dūnas – ir labi elpojošs un daudziem joprojām vispieņemamākais spilvena veids, kaut arī to neiesaka alerģiskiem cilvēkiem. Ja spilvenam ir dabisks pildījums, visticamāk, tas būs spalvu un dūnu maisījums. Jo vairāk dūnu, jo spilvens dārgāks, bet arī patīkamāks gulēšanai. Kombinācijas var būt dažādas – gan 50:50, gan citas proporcijas, kas ietekmē spilvena īpašības. Svarīga arī gramāža – ir būtiska atšķirība, vai spilvens sver 900 gramu vai pusotru kilogramu, un attiecīgi tas ietekmē arī miega kvalitāti.

Spilveni var uzlabot miegu arī ārpus guļamistabas – aktīviem ceļotājiem noderīgi var būt ceļojumu spilveni, kas balsta kaklu un galvu, guļot neērtās pozās, piemēram, sēdus.

Nereti rodas jautājums, kā pareizi kopt spilvenu ar dūnu vai spalvu pildījumu. Veļasmašīnā to nebūtu ieteicams mazgāt, taču droši var nest uz ķīmisko tīrītavu, kur spilvenu iztīrīs un izžāvēs līdzīgi kā dūnu jakas, atjaunojot tā pufīgumu un gaisīgumu.

Gultasveļa

Ja nevēlaties katru gultasveļas piederumu iegādāties atsevišķi, ir iespējams pirkt gatavus komplektus. Daudzi novērtē ērtības, ko sniedz iespēja iegādāties gultasveļas komplektus. Tie nopērkami vienvietīgai vai divguļamai gultai un parasti atšķiras pēc izmēra un spilvendrānu skaita. Ja segas izmērs ir 140x200 cm, tā tiek uzskatīta par vienvietīgu, tāpēc komplektā būs tikai viena spilvendrāna. 160x200 cm vai lielāks pārvalks jau tiek uzskatīts par divguļamās segas pārvalku, tāpēc arī komplektā būs divas spilvendrānas. Parasti gultasveļas komplektā netiek iekļauts palags, jo cilvēkiem patīk gulēt zem 200x200 cm segas uz 160x200 cm matrača. Protams, var uzklāt platāku palagu, bet tā malas būs ļoti garas, tāpēc palaga izvēle tiek atstāta klienta paša ziņā.

“Gultasveļas komplekti pieejami trīs cenu kategorijās: visdraudzīgākie maciņam būs sintētisko un mikrošķiedras materiālu komplekti, visdārgākie – satīna, lina un zīda, bet vidējā kategorija ir kokvilnas, pussintētiskā un arī satīna gultasveļa, apvienojot labu kvalitāti ar pieejamu cenu,” stāsta Viktorija Jaņenko. Viņa norāda – gultasveļas cenu ietekmē ne tikai auduma kvalitāte, bet arī izturība un mazgāšanas veids, kas tieši ietekmē produkta ilgmūžību.

No funkcionalitātes viedokļa vispiemērotākais audums gultasveļai ir kokvilna, kas ir patīkams, gana izturīgs un labi izskatās. Zīdam piemīt antialerģiskas un termoregulējošas īpašības, taču cenas ziņā pieejamāka alternatīva ir kokvilnas satīns. Tas ir blīvs audums ar diezgan lielu kokvilnas saturu, tāpēc neizstaipās un ir ļoti izturīgs, vienlaikus lieliski vadot gaisu un mitrumu.

Tā kā Latvijas klimats rudenī un ziemā nav pārāk patīkams, gultasveļai jāpilda vēl viena būtiska funkcija – tai jābūt siltai, nevis atvēsinošai. Ja ar segu nepietiek, populāra izvēle ir flaneļa gultasveļa. Speciālais flaneļa audums, kura sastāvā kokvilna apvienota ar linu, ir lieliski piemērots gultasveļai – tas ir ļoti maigs un mīksts, tomēr šādas gultasveļas mazgāšanā rūpīgi jāievēro instrukcijas: nepareizi mazgājot, tā var savelties.

Citi aksesuāri

Lai guļamistaba priecētu, arī no rīta atverot acis, to svarīgi iekārtot mājīgi un skaisti. No rīta basās pēdas priecēs labs paklājs, mīksta aitāda vai mākslīgās ādas paklājiņš ar ekostisku dzīvnieku rakstu imitāciju. Paklājus ražo no viskozes, vilnas, dažādiem sintētiskiem materiāliem. Cenu ziņā visdārgākie ir vilnas paklāji, taču arī sintētiskie paklāji mūsdienās ir tik kvalitatīvi un patīkami pieskārienam, ka neko daudz neatpaliek no premium klases paklājiem.

Eleganti izskatīsies telpa, kurā paklāji sadzīvos labā krāsu un tekstūru harmonijā ne tikai ar gultasveļu, bet arī ar aizkariem. “Aizkarus var iegādāties gatavus ar visim nepieciešamajiem aksesuāriem – aizkaru stangām, riņķiem, āķīšiem, dekoratīviem elementiem utt. Bet var arī nopirkt audumu pēc sirds patikas un interesēties par šūšanas pakalpojumiem tieši veikalā.

Mūsdienīgi pārdevēji nodrošina pilnu pakalpojumu spektru un ir gatavi radīt tieši tādus aizkarus, par kādiem klients sapņo. Arī audums, tāpat kā gatavie aizari, nopērkams plašā klāstā – dienas un nakts aizkaru audums, samts, dažādi dekoratīvi audumi, kam var pieskaņot pārējos aksesuārus,” stāsta Viktorija Jaņenko.