Gumijas paklāji - drošas un tīras grīdas Jūsu uzņēmumā

Viens no šādiem risinājumiem ir "Elis" gumijas paklāji, kas ekonomiski izdevīgā veidā palīdz uzturēt tīras grīdas ikdienā.

Gumijas paklāji pret slidenu grīdu

Viena no nepatīkamākajām problēmām ir risks paslīdēt uz slapjas grīdas - to efektīvi novērš gumijas paklāji. ASV veiktā pētījumā secināts, ka 12% no visiem pakrišanas gadījumiem izraisījusi tieši slidena grīda. Daļa cietušo gūto traumu dēļ ir spiesti vērsties pie ārsta, jo kritiens izraisījis dažāda smaguma traumas. Latvijas klimata dēļ mitrums un slapjums uz grīdas segumiem publiski pieejamās vietās un uzņēmumu telpās ir praktiski nenovēršams vismaz sešus mēnešus gadā. Grīdas kļūst slidenas, ja uz tām ir mitrums un netīrumi, kā arī nepareizas kopšanas rezultātā. Izvairīties no šādām situācijām ir visai viegli, ja laikus parūpējas par vienkāršu vai kombinētu risinājumu grīdas seguma tīrības uzturēšanai - izvietojot telpās paklājus nepieciešamajās vietās.

Gumijas paklāji – kādas vēl priekšrocības tie sniedz uzņēmumam?

Lielākā daļa no visiem netīrumiem telpā tiek ienesti kopā ar apaviem, un īpaši ar šo problēmu saskaras publiskās telpas, tostarp uzņēmumu klientu apkalpošanas telpas. Koplietošanas telpās, birojos, darbnīcās, ražotnēs, pakalpojumu sniegšanas telpās - visi uzņēmumi saskaras ar grīdas seguma tīrības jautājumiem vietās, kur regulāri pulcējas cilvēki. Jo lielāka apmeklētāju plūsma, jo sarežģītāka kļūst higiēniskas un tīrākas vides nodrošināšana, jo īpaši rudens un ziemas sezonā. Gumijas paklājs ir elementārākais palīgs tīrības uzturēšanā uzņēmumā. Tas ir pārbaudīts, ekonomisks un efektīvs.

Novietoti pie ieejas, paklāji nodrošina, ka dubļi, smiltis, ūdens un sniegs paliek turpat ieejas zonā un netiek piegružotas pārējās telpas. Tas palīdz uzturēt telpas tīras, tādējādi uzlabojot gan darbinieku strādāšanas apstākļus, gan arī apmeklētāju iespaidu par uzņēmumu.

Kopumā gumijas paklāji grīdām uzņēmumā nozīmē vairākas priekšrocības:

Papildu drošība - gumijas paklāji pasargā no paslīdēšanas un traumu gūšanas riska, tie amortizē triecienus, īpaši tad, ja tie tiek izmantoti uz flīžu, betona, akmens un citiem cietiem grīdas segumiem.



Papildu higiēna - netīrumi paliek ieejas zonā un samazinās mitras un slidenas grīdas risks pārējās uzņēmuma telpās, tai skaitā uz kāpnēm.



- netīrumi paliek ieejas zonā un samazinās mitras un slidenas grīdas risks pārējās uzņēmuma telpās, tai skaitā uz kāpnēm. Ekonomiska grīdas kopšana – gumijas paklāju lietošana būtiski ietaupa uzņēmuma līdzekļus, jo nav nepieciešama pastiprināta grīdas seguma uzkopšana un līdz ar to nav vajadzīgs arī pastāvīgs personāls (apkopējas u.c.). Izvēloties grīdas paklāju kombinēto risinājumu (gumijas paklājs + kokvilnas paklājs), grīdas segums paliks sauss un tīrs pat rudens un ziemas sezonā, kā arī grīdas seguma kalpošanas laiks būs krietni ilgāks.

Cik dažādi mēdz būt gumijas paklāji un kā izvēlēties piemērotāko?

Uzņēmuma “Elis” mājaslapā apskatāms plašs pakalpojumu klāsts, kas var palīdzēt būtiski uzlabot higiēnas apstākļus jebkurā telpā, arī īpaši noslogotās. Maināmo paklāju serviss ir viens no pakalpojumiem, kas nodrošina regulāru lietotā paklāja nomaiņu pret tīru tik bieži, cik uzņēmumam tas nepieciešams. “Elis” piedāvā dažāda veida maināmos paklājus – gan gumijas, gan dažādu šķiedru paklājus (kokvilnas, neilona, mikroneilona) Atkarībā no uzņēmuma specifikas iespējams izvēlēties piemērotāko variantu.

Gumijas paklāji jeb skreiperi - īpaši piemēroti Latvijas rudens un ziemas apstākļiem, jo labi savāc rupjos netīrumus un lieko mitrumu. Šie paklāji vienlīdz labi var kalpot arī kā āra gumijas paklāji. Skreiperi komplektā ar neilona vai kokvilnas paklāju pamanāmi uzlabo grīdas seguma tīrību pat telpās ar lielu apmeklējumu plūsmu. Šāds kombinēts risinājums pirmajā solī savāc lieko mitrumu un netīrumus, bet otrā solī - noslauka un nosusina apavus, neļaujot netīrumiem nonākt pārējās telpās.



Kokvilnas paklāji – šis paklājs ar gumijas apakšu spēj uzsūkt līdz pat 4,4 litriem ūdens uz 1 m2, tāpēc būs ideāli sezonai, kad gaidāmi nokrišņi.



– šis paklājs ar gumijas apakšu spēj uzsūkt līdz pat 4,4 litriem ūdens uz 1 m2, tāpēc būs ideāli sezonai, kad gaidāmi nokrišņi. Neilona paklāji – to sastāvā ir neilona šķiedras pavedieni, kas efektīvi noberž netīrumus. Šie paklāji spēj absorbēt 2-3 reizes vairāk netīrumu nekā sver pats paklājs.

Atliek sazināties ar “Elis” speciālistiem, lai konsultētos par labāko risinājumu konkrētajam uzņēmumam un apmeklējumu daudzumam ikdienā.

Kas vēl ir svarīgi?

Neatkarīgi no tā, vai esat biroja, darbnīcas, ražotnes, tirdzniecības, ēdināšanas vai jebkāda cita profila uzņēmums, maināmo paklāju serviss var būtiski atvieglot ikdienu, jo “Elis” vienlīdz rūpējas gan par grīdas seguma ilgtspēju, tīrību un higiēnu, gan par ergonomiskiem darba apstākļiem un labu uzņēmuma tēlu. “Elis” piedāvā optimālāko gumijas paklāju veidu un tā izmantošanas periodu. “Elis” maināmie paklāji tiek mazgāti dabai draudzīgā veidā, kas ir viens no “Elis” ilgtspējas darbības principiem. Ienāciet “Elis” mājaslapas paklāju sadaļā un uzziniet vairāk!

