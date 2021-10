5 padomi kā nekļūdīties vārtu izvēlē

1. Izvērtējiet telpas platību un siltuma caurlaidību

Vispirms jāsaprot, kādi vārti būs vispiemērotākie jūsu garāžai. Paceļamie sekciju vārti, kas tiek uzskatīti par pašreiz modernāko risinājumu, garāžā vislabāk uzturēs siltumu, bet, lai tos uzstādītu, nepieciešama vieta aiz un virs vārtu ailes garāžas iekšpusē - minimums 10 centimetri vārtu sānos un aptuveni 13 centimetri virs ailes, lai būtu, kur vārtus novietot. Ja šīs vietas nav, jāizvēlas cits risinājums – motorizētie ruļļu vārti vai divviru veramie vārti. Ruļļu vārtu uzstādīšanai nepieciešama vieta virs vārtu ailes un vieta vadotnei vārtu ailes sānos. Priekšrocība – tos var likt garāžas ārpusē, tādējādi nezaudējot ne centimetru no garāžas platības. Trūkums – tie ir ļoti plāni, lokšņu savienojumu vietas nav aizsargātas no caursalšanas, un jārēķinās, ka ziemā garāžā būs tāda pati temperatūra kā ārā. Ja nav iespējams uzstādīt ne paceļamos sekciju vārtus, ne ruļļu vārtus, atliek ar roku veramie divviru vārti. Tos uzstāda vārtu ailē, praktiski nezaudējot vietu garāžā. Divviru veramie vārti neuztur telpā siltumu tik labi kā paceļamie sekciju vārti, taču siltumu saglabās.

2. Dodiet priekšroku tehnoloģijām

Pirms vārtu izvēles jāapsver, cik ērta būs to atvēršana. Protams, vienmēr var palikt pie klasiskām vērtībām – ierastajām manuālajām kustībām, taču ir tik patīkami, ja vējainā, lietainā vai sniegainā laikā nav jākāpj ārā no mašīnas un garāžas vārtus var vadīt ar tālvadības pulti. Izvēloties automātiku, vērts pievērst uzmanību tam, kura vārtus vērs saudzīgāk. RIPO, atšķirībā no citiem uzņēmumiem, kas sniedz līdzīgus pakalpojumus, dod priekšroku Vācijas ražotājam.

3. Netaupiet uz drošības rēķina

Ja izvēle izdarīta par labu paceļamajiem sekciju vārtiem vai ruļļu vārtiem, svarīgi, lai tie ir droši, jo tas ir objekts, kas paceļas virs galvas, un pastāv krišanas riski. RIPO vārti ir testēti Zviedrijas institūtā un atbilst visiem drošības parametriem, kas ir dokumentāli apstiprināti. Tiek ievērotas visas drošības prasības, lai vārti strādātu droši un uzticami, izslēdzot krišanas riskus un padarot tos īpaši drošus lietošanā.

4. Salāgojiet funkcionalitāti un dizainu

Vārti ir pirkums, ko neveic katru dienu, tāpēc ir būtiski, lai tie ne tikai labi kalpo, bet arī labi izskatās, iekļaujoties ēkas dizainā un kopējā ainavā. RIPO piedāvā plašu un modernu Vācijā ražotu paneļu izvēli. Iespējams izraudzīties gan sev tīkamāko paneļa virsmas rakstu un krāsu, gan tā platumu. Pieejami pat tādi risinājumi, kam vizuāli nav redzamas paneļa savienojuma vietas.

5. Izvēlieties kvalitāti

Lai novērstu cilvēciskās kļūdas vārtu ražošanā, RIPO izmanto speciālu programmatūru, kas pati atlasa visas nepieciešamās detaļas, lai vārti būtu tieši tādi, kā klients pasūtījis. Uzstādot vārtus, RIPO montāžas darbinieki sniedz rekomendācijas, kā par tiem rūpēties. Ja vārtus kopj un regulāri ieeļļo kustīgās detaļas, tie kalpo patiešām ilgi – 20 un vairāk gadu. Vienīgais elements, kam tiek dota rūpnīcas ražotāja garantija, ir automātika. Vācijas ražojumam tie ir 5 gadi. Prasmīgiem saimniekiem, kuri vēlas ietaupīt, uzņēmums piedāvā vārtus uzstādīt pašiem. Termolift komplekts ir izveidots tā, lai, sekojot norādēm instrukcijā, nebūtu iespējas kļūdīties.

