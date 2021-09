Veselīgie smiltsērkšķi - apēdot dažas skābās odziņas, mēs kļūstam mundrāki un priecīgāki

Ko smiltsērkšķi spēj sniegt mūsu organismam, kā tos vislabāk saglabāt ziemai un pielietot ikdienas uzturā? Stāsta sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore un BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

Smiltsērkšķa augļus vāc rudenī. Tie nogatavojas septembrī, oktobrī, stāsta klīniskā farmaceite. Ievākto augļu pielietojums ir plašs – var lietot svaigā veidā, saldēt, spiest sulu, žāvēt vai izmantot eļļas iegūšanai. Arī smiltsērkšķa lapām un mizai piemīt ārstnieciskas īpašības – pretiekaisuma darbība. Augļos ir plašs aktīvo vielu saturs – vitamīni, organiskās skābes, eļļas, flavonoīdi, minerālvielas, miecvielas, pektīnvielas un cukuri. No vitamīniem tie satur C, E, karotinoīdus, B grupas vitamīnus, K vitamīnu, bet no minerālvielām cinku, magniju, dzelzi, kalciju, varu un citas.

Uztura speciāliste uzsver – ir grūti noteikt kādu vienu veselīgo ogu sastāvdaļu, jo šīs ogas ir kā mazas vitamīnu, antioksidantu, minerālvielu dabas krātuves. Turklāt uzturā lietojamas ir arī smiltsērkšķu lapas – tās ir pagatavojamas tējā vienas pašas vai kopā ar kādu citu zāļu tēju, piemēram, ar kādu piparmētras lapiņu vai gaiļbiksītēm.

Smiltsērkšķi ir īstas vitamīnu, antioksidantu un minerālvielu dabas krātuves. (Foto: unsplash.com)

Smiltsērkšķu dabiskais spēks

Smiltsērkšķiem piemīt spēja tonizēt organismu, uzmundrināt un padarīt mūs nedaudz laimīgākus, saka Liene Sondore. Šo augu lapu un īpaši mizas sastāvā ir serotonīns jeb laimes hormons. Apēdot pāris skābās odziņas, mēs kļūstam mundrāki un priecīgāki.

Smiltsērkšķu sula ir bagātīgs organisko skābju, C vitamīna un citu vērtīgu vielu avots, savukārt smiltsērkšķu eļļai piemīt sāpes mazinošas īpašības, audu granulācijas un epitēlija atjaunošanos veicinošas īpašības.

Arī Ilze Priedniece uzsver, ka smiltsērkšķi ir vērtīgs vitamīnu avots, ko izmanto imunitātes stiprināšanai un sirds un asinsvadu sistēmas veselībai. Tiem piemīt antibakteriālas un pretiekaisuma, kā arī pretsāpju īpašības. Savukārt to eļļa sekmē dzīšanas procesus. To izmanto ādas veselībai, pie kuņģa un zarnu trakta saslimšanām, kā arī ārīgi izmanto ādas un mutes gļotādas bojājumu aprūpei un ginekoloģijā.

Ogu uzglabāšana ziemai

Lai uzglabājot nezaudētu ogās esošās vērtīgās vielas, ziemai ieteicams ogas saldēt, saberot tās kastītē un rudens, ziemas laikā tās pamazām apēst – katru dienu pa kādai ogai, iesaka uztura speciāliste. Ogas ir labs papildinājums smūtijiem, zaļajiem kokteiļiem, veselīgiem desertiem. Ogas var saldēt arī samaltas, taču nav ieteicams vārīt ievārījumus un gatavot sīrupus, jo tajos ir daudz cukura. Turklāt vārīšanas laikā zūd vitamīni, īpaši C vitamīns.

Uzturā visbiežāk tiek izmantotas saldētas sulas – pirms lietošanas tās ir jāatkausē. Sulas garša ir stipra un skāba, to var atjaukt ar ūdeni vai kādu neitrālākas garšas sulu, piemēram, burkānu, ķirbju, svaigi spiestu apelsīnu vai citu sulu. Nebūtu ieteicams sulas saldināt ar cukuru. Ja netraucē sulas skābums, to var lietot pa maziem malciņiem vai sajaukt kopā ar medu, ingveru un lietot svaigā veidā vai pie silta, bet ne karsta ūdens. Tā iegūsiet veselīgu un vērtīgu dzērienu! Šāds dzēriens uzmundrinās un spēcinās organismu vēsajā laikā. Jāņem vērā, ka smiltsērkšķu sula pēc izspiešanas noslāņojas, tādēļ tā pirms lietošanas ir jāsakrata.

Ogas var arī izžāvēt, un ogu pulveri var lietot pie smūtijiem, desertiem, dažādām mērcēm, arī pie pamatēdienu mērcēm.

Veselīgā recepte

Uztura speciāliste Liene Sondore iesaka izmēģināt smiltsērkšķu silto dzērienu.

Pagatavošana: katliņā silda smiltsērkšķu sulu, pievieno pāris ingvera šķēlītes, dažus kardamona graudiņus, kanēli un, ja nepieciešams, nedaudz ūdeni. Sulu nevāra. Lej glāzēs un pasniedz saldinātu ar medu.

