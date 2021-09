Tīrs gaiss ir veselības pamatā. Roger gaisa attīrītāji.

Gaisa attīrītāji Stadler Form Roger/Roger Little, Big cīnās ar telpu piesārņojošām vielām, uzlabojot gaisa kvalitāti mājās un birojā. Šie ir vieni no pirmajiem gaisa attīrītājiem privātai lietošanai, kas spēj cīnīties pret vīrusiem, tostarp koronavīrusa izraisītājiem. Neatkarīgas Eiropas Airmid laboratorijas rezultāti liecina, ka Stadler Form Roger Little/Big un Roger filtrē 99,3% no dzīvajiem SARS-COV-2 vīrusiem (Covid-19) gaisā stundā.

Roger gaisa attīrītāji nepārtraukti mēra telpas gaisa kvalitāti un, ja gaiss ir piesārņots, par to paziņos indikatora mainīgā krāsa. Tādējādi jūs nešaubīgi varēsiet noteikt gaisa kvalitāti telpā, kurā atrodaties.

Īpaši izstrādāts Dual Filter™ apvieno HEPA un ogles filtru. HEPA filtrs ir ļoti efektīvs, attīrot gaisu no piesārņojošas vielas. Ogles filtri novērš nepatīkamu aromātu.

Arī Stadler Form Roger/Roger Little/ ir pietiekami jaudīgs un, pateicoties automātiskajam režīmam, pastāvīgi uzlabo gaisa kvalitāti

Šie gaisa attīrītāji ne tikai padara drošu vidi, kurā uzturaties, arī to dizains ir īpaši izstrādāts, un tie kalpo kā acij tīkams interjera priekšmets. Askētiski un gaumīgi – tie būs lielisks dizaina papildinājums jebkurai telpai.

Tīrs gaiss ir veselības pamatā – rūpēsimies par sevi, ģimenes locekļiem un kolēģiem, attīrot vidi, kurā pavadām savu ikdienu!

