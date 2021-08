Kuri ir populārākie svaigie sieri?

Biezpiens

Mūsu pašu klasiskais piena produkts, kas mums šķiet vērtība pati par sevi un nav ne ar ko salīdzināms, patiesībā ir viens no svaigā siera variantiem. Citās zemēs to dēvē arī par balto sieru un katla sieru. Izmantojams visplašākajā ēdienu klāstā – no uzkodām, salātiem, sacepumiem līdz mērcēm, kūkām, cepumiem, kokteiļiem, saldajiem ēdieniem.

Mājas siers

Pēc izskata atgādina ļoti graudainu biezpienu – ne velti to mēdz saukt arī par graudaino mājas sieru. Atšķirībā no biezpiena tam ir saldenāka un neitrālāka garša, taču izmantošanas spektrs ir tikpat plašs.

Foto: Shutterstock

Maskarpone

Biezs, krēmīgs un ļoti trekns svaigais siers, ko gatavo no saldā krējuma. Tieši treknuma dēļ maskarponi iecienījuši gardēži, kas mēdz to baudīt vienu pašu, apslacītu vai nu ar rumu, vai saldu un biezu deserta vīnu. Biezā un krēmīgā konsistence padara šo sieru par ideālu pamatu kūku pildījumiem un saldajiem ēdieniem; tas ir arī populārā deserta tiramisu pamatā.

Rikota

Gatavo gan no govs, gan aitas piena, bet svarīgākā loma šā siera tapšanā ir sūkalām. Rikota ļoti labi sader ar dārzeņiem – gan svaigiem, gan ceptiem, gan sautētiem. Tā labi garšo ar makaroniem. No rikotas sanāk brīnišķīgi krēmīgas siera kūkas un saldie ēdieni.

Mocarella

Oriģinālā mocarella, kas nāk no Neapoles apkaimes, tiek gatavota no trekna un olbaltumvielām bagātīga bifeļmātes piena. Lai mīkstā virskārtiņa neizžūtu, to uzglabā sālījumā. Tā kā mocarella pieder pie svaigajiem sieriem, kuru popularitāte aug augumā, lai varētu apmierināt pieprasījumu, to gatavo arī no govs piena. Īpaši bieži izmanto picās, salātos un uzkodās.

