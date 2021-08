Mediķi brīdina: avokado dēļ tūkstošiem cilvēku nonāk slimnīcā

Ārzemju medicīnas literatūrā pat ir apzīmējums "avocado hand" – avokado roka. Par upuriem Latvijā precīzu datu nav, bet ASV no 2000. līdz 2017. gadam reģistrēti vismaz 49 000 pacientu ar grieztām brūcēm un dažādām plaukstas traumām, kas gūtas, izmantojot šo augli maltītes gatavošanā, žurnālā "Ārsts.lv" raksta Kristaps Blūms, rezidents plastiskās ķirurģijas specialitātē. No cietušajiem 80% ir sievietes, visvairāk vecumā no 23 līdz 39 gadiem.

Visbiežāk trauma gūta, izņemot augļa kauliņu. “Parasti kauliņš ir ciets, un tas tiek uzdurts ar naža galu, turot augli nedominējošās rokas plaukstā. Gatavam auglim kauliņš var būt mīksts, tāpēc naža gals negaidīti var izslīdēt tam cauri, ieduroties tieši plaukstā vai pirkstos. Otra iespēja – naža gals noslīd garām kauliņam, tāpēc iespējams tāds pats iznākums kā iepriekš,” skaidro Blūms.

Citi riska faktori ir nenogatavojies auglis, truls nazis vai pārlieku liela spēka lietošana. Arī pārmērīga alkohola lietošana būtiski ietekmē roku veiklību. Vieglākajos gadījumos cietušais tikai virspusēji iegriež ādā, bet smagākos ir pirkstu artēriju, nervu vai cīpslu bojājumi. Brūce var būt niecīga, tikai dažus milimetrus liela, taču smailais naža gals var ieslīdēt audos ļoti dziļi un traumēt nervu, cīpslu vai artēriju.

Rezultātā var zust pieskāriena sajūta, spēja saliekt pirkstu, artērijas bojājuma gadījumā sākas stipra asiņošana, ko ir grūti apturēt. Brūces izmērs sākotnēji var būt mānīgs, tāpēc, ja pēc traumas rodas kāds no iepriekš aprakstītajiem simptomiem, tūdaļ jāmeklē palīdzība pie Latvijas Mikroķirurģijas centra speciālistiem, norāda Blūms. Svarīgi sniegt pirmo palīdzību pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no liela asins zuduma un pasargātu brūci no netīrumu iekļūšanas.

Kā bez sāpēm sagriezt avokado

• Jāpārliecinās, ka avokado ir nogatavojies, jo tad tā sagriešanai jālieto mazāks spēks.

• Jāizmanto ass nazis.

• Rādītājpirksts jānovieto uz asmens neasās virsmas, tā iegūstot labāku kontroli pār nazi.

• Auglis jānovieto uz stabilas virsmas.

• Vispirms pārgriež augli uz pusēm, pēc tam ar naža aso malu viegli iecērt kauliņā.

• Tad nazi kopā ar kauliņu pagriež par 90 grādiem, līdz tas izslīd no savas vietas.

• Lai iegūtu augļa masu, izmanto karoti, nevis nazi.

Avots: "Ārsts.lv"