Kā nopirkt labāko ūdens filtrēšanas krūzi?

Krūzes ūdens filtrs ir vienkāršākais veids, kā attīrīt ūdeni, – nekas nav jāpieslēdz vai jāpiestiprina, tāpēc ērti lietojams arī īres mājoklī, vasarnīcā, pat ceļojumā. Krūzes komplektācijā vienmēr ir filtrēšanas modulis, ko nomazgā (skaties instrukcijā!), ievieto tam paredzētajā vietā, un vari jau lietot. Krūzei viegli atrast un iegādāties jaunus nomaināmos moduļus, jo tie ir nopērkami daudzos veikalos.

Visas krūzes sastāv no galvenās tilpnes – krūzes, rezervuāra jeb piltuves, kurā iepilda ūdeni, un filtrējošā elementa jeb kārtridža. Filtrs veidots kā rezervuārs ar divām daļām, starp kurām atrodas kārtridžs. Ūdeni ielej augšējā daļā, no kura tas iztek caur kārtridžu, attīroties no piemaisījumiem, un sakrājas krūzes apakšējā daļā. Caurspīdīgo izturīgās plastmasas krūzi var viegli izjaukt, lai izmazgātu, un atkal salikt.

Kuru kārtridžu labāk?

Atkarībā no sastāvdaļām mūsdienu kārtridži vienlaikus pilda vairākus uzdevumus: attīra ūdeni no hlora, organisko vielu un fenola piemaisījumiem, pazemina ūdens cietību jeb mīkstina to, attīra no mehāniskiem piejaukumiem, smagajiem metāliem un toksiskām vielām, mineralizē ūdeni, uzlabo tā organoleptiskās īpašības (smaržu, garšu, krāsu). Rezultātā ūdens iegūst patīkamu, maigu garšu.

Visbiežāk galvenā filtrējošā sastāvdaļa kārtridžos ir ogles maisījums, kam piemīt adsorbējošas īpašības un kas spēj attīrīt ūdeni no mehāniskiem piesārņojumiem. Parasti ogli iegūst no kokosu čaulām. Atkarībā no veida vidēji šādu kārtridžu darba resurss ir 100–750 litri. Bez ogles kārtridžos izmanto arī dažādus sveķus, kas tiek galā ar cietu ūdeni un smago metālu piemaisījumiem. Ir arī kasetes ar fluorizējošu sastāvu, ko var izvēlēties, ja ūdensvada ūdenī ir pazemināts fluora saturs. Ūdens mineralizācijai izmanto kārtridžus, kas satur derīgos mikroelementus, nātrija sāļus, kalciju. Ūdens attīrīšanai mājā, kur dzīvo mazi bērni, izvēlas filtrus bez sudraba. Iegādājoties kārtridžu, jāvadās no ūdensvada ūdens kvalitātes, kāds ir attiecīgajā reģionā, un tām problēmām, ko vēlas atrisināt.

Kā lietot filtra krūzi?

Jauna filtra krūze vispirms ir kārtīgi jāizmazgā tekošā ūdenī ar trauku mazgājamo līdzekli. Lietojot jāņem vērā, ka kārtridžs filtrā jānomaina laikus – parasti pēc katriem trim mēnešiem, jo tajā uzkrājas liels daudzums baktēriju un citu veselībai kaitīgu vielu. Nav vērts mēģināt mazgāt kārtridžu – tādā veidā tā ekspluatācijas laiku nevar pagarināt. Ik pa brīdim krūze ir jāizjauc un kārtīgi jāizmazgā, īpaši, ja tās dibenā jau sāk veidoties nogulsnes. Jāņem arī vērā, ka filtrētais ūdens krūzē var uzglabāties ne vairāk par 12 stundām, jo pēc tam, kad ūdens izgājis caur kārtridžu un atbrīvojies no hlora, tajā ātri sāk vairoties baktērijas; pēc noteiktā laika ūdens ir jāvāra. Ja ūdens jāuzglabā ilgāku laiku, to var pārliet stikla traukā un ielikt ledusskapī, tomēr arī šādu ūdeni var lietot tikai trīs dienas, pēc tam dzert to nevajadzētu.

Kārtridžu nevar turēt sausu, kā arī ilgāku laiku atstāt tiešos saules staros.

Uzmanību! Ja filtrs ilgu laiku nav izmantots, pirms to atkal sāk lietot, jāizfiltrē un jāizlej pirmās divas ūdens porcijas.

Filtra priekšrocības un trūkumi

Filtra krūze ūdens attīrīšanai ir efektīva un vienkārša lietošanā, tomēr ir arī daži trūkumi.

Plusi: kompaktums un mobilitāte – šādam filtram nevajag daudz vietas virtuvē, to var glabāt uz galda, plauktā vai arī ledusskapī (lai atdzesētu ūdeni karstā laikā). Filtrācijas līmenis – lai gan filtra krūzes netiek uzskatītas par labāko ūdens attīrīšanas sistēmu, atbilstoši izmēriem tās lieliski tiek galā ar savu uzdevumu. Izmaksas – salīdzinājumā ar dārgo specializēto attīrīšanas sistēmu kā filtri zem izlietnes krūzi var iegādāties par nelielu cenu.

Mīnusi: bieži ir jāmaina kārtridži. Arī tas, ka sava tilpuma dēļ šī ierīce spēj filtrēt salīdzinoši nedaudz ūdens. Mazām ģimenēm šis mīnuss nav manāms, bet lielām, kur zupu vāra četrlitru katlos, bet tējkanna iztukšojas zibenīgi, labāk izvēlēties citu filtrēšanas sistēmu.

Kura filtra krūze ir visērtākā?

Visas konstrukcijas ir aptuveni vienādas, svarīga ir izmantojamo kārtridžu kvalitāte.

Nozīmīgs izvēles kritērijs ir krūzes tilpums: ja ģimene ir neliela, derēs 1,5–2 litru krūze, bet lielās ģimenēs optimāla būs 4 litru filtra krūze. Jāņem vērā arī, kas saimnieko virtuvē, jo lielas un smagas krūzes nebūs viegli cilāt.

Visērtākais būs filtrs ar kārtridža lietošanas ilguma indikatoru, kas var būt mehānisks vai elektronisks. Vajadzīgajā laikā šī funkcija atgādinās, ka jānomaina kārtridžs. Nevajadzētu aizmirst, ka maināmais modulis jāizraugās, ņemot vērā ūdensvada ūdens kvalitāti.

Izvēloties krūzi, svarīgs arī tās dizains. Ierīces forma var būt gan pavisam vienkārša, gan sarežģīta izpildījuma, pat ar dekoriem un dažādās krāsās. Krūze var būt aprīkota ar papildelementiem, piemēram, gumijotām uzlikām uz roktura vai krūzes dibena ērtākai lietošanai.