Nedari pāri mauriņam! Kļūdas, ko nedrīkst pieļaut rudenī un ziemā

Rudenī

● Izvairies staigāt pa ļoti pielijušu un slapju mauriņu.

● Ja ziema kavējas un ilgstoši rudenīgi līst, pieskati, vai mauriņā neveidojas peļķes. Ja ūdens ilgi stāv uz mauriņa, ir jādodas rakt nelielus notekgrāvīšus, citādi, uznākot salam, ūdens sasals un mauriņš šajās vietās nākamgad nezaļos.

● Neatstāj uz mauriņa sagrābtas lapu kaudzes un pērno puķu lakstu kaudzes – zem tām zālīte izsutīs.

Foto: Shutterstock

Ziemā

● Mauriņam patīk ziemā būt zem sniega, bet tam nepatīk, ja pa sniegu staigā vai iemīda pat takas. Šajās vietās sniegs tiek sablīvēts, zālītei nepiekļūst gaiss, tā sāk pūt, un pavasarī taku vietā būs kaila zeme.

● Ja ir bijis spēcīgs sniegputenis un sniega sega uz mauriņa ir izveidojusies nelīdzena, vēlams to izlīdzināt. Arī tīrot celiņus, sniegu labāk vienmērīgi sadalīt pa mauriņu vai celt sniega kaudzi uz cieta seguma, nevis taisīt sniega vaļņus gar taciņas malām.

● Noteikti necel sniega kaudzi uz mauriņa, pavasarī vai atkušņa laikā sniegam kūstot, tas sablīvējas, kļūst ļoti smags, un zāle zem tā izsūt un vairs neaug.

● Ja uz sniega, kas klāj mauriņu, izveidojas sērsna, to vajadzētu salauzt. To viegli izdarīt, pa to ejot. Zem sērsnas nevar pakļūt gaiss, kas arī ziemā mauriņam ir nepieciešams.

● Jāsadauza vai ar grābekli jānoceļ ledus kārta no mauriņa, kas izveidojusies pēc atkušņa un atkal uznākuša sala.

Saistītās ziņas Kā ieziemot šogad iestādītos augus? Nepaguvi iestādīt nopirktos augus? Ieziemo tos! Praktiski padomi, kā sagatavot zālienu ziemai