Atsvaidzini drēbju skapi ar citrusaugļu smaržu!

Ja skapis nav iztīrīts un sakārtots rudens sākumā, tagad gan der to izdarīt, turklāt padomāt, lai tajā ne tikai valda kārtība, bet arī patīkami smaržo. Svaiguma aromāta radīšanai piemēroti ir citrusaugļi un to ēteriskās eļļas, it sevišķi citrons un laims.

Dari tā

1. Kad skapja plaukti ir izkrāmēti un izslaucīti ar mitru lupatiņu un pēc tam – ar sausu, tos ierīvē, piemēram, ar citronu eļļu: dažus pilienus vispirms izšķīdini augu eļļā, kurai nav izteiktas smaržas. Tieši tāpat ierīvē arī drēbju pakaramos no koka. Veļu un citus apģērbus liec atpakaļ skapī tad, kad ir skaidrs, ka eļļa iesūkusies un neatstās traipus.

2. Vēl viens paņēmiens, kā pastiprināt patīkamu smaržu skapī: citronu sagriez plānās šķēlītēs un tās uzver uz diega, lai izveidojas virtene. To iekarini skapī tā, lai nepieskaras drēbēm, un atstāj, lai žūst un smaržo. Ik pa laikam pakustini un paberzē šķēlītes. Kad tās sažuvušas un vairs nesmaržo, uzpilini kādu lāsīti ēteriskās eļļas. Ja skapī iekļūst pietiekami daudz gaisa un tas tiek vēdināts, citrona šķēlītes nepelē.

