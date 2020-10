Pēc 30 gadiem zoodārzā Ingmārs Līdaka rosās savās dzimtas mājās Vecumnieku novadā, kolekcionē rozes un bauda dabu. (Foto: Ingmārs Līdaka)

Var cilvēku padzīt no zoodārza, bet ne zoodārzu no viņa pagalma. Ingmārs Līdaka un āpši

Var cilvēku padzīt no zoodārza, bet ne zoodārzu no viņa pagalma – tā noticis ar Ingmāru Līdaku, kuru februārī atcēla no Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza direktora amata. Tagad viņš "Facebook" demonstrē āpšu izrakņātā zāliena foto un joko, ka "kāds norausies pa viltīgo, strīpaino purnu".