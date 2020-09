Kad un kā visvieglāk izgludināt veļu?

Ja gadījies veļu pārkaltēt

Tad gludināšanu atvieglos un procesu paātrinās samitrināšana: pulverizatorā ielej ūdeni un kārtīgi apsmidzini katru drēbes gabalu, pēc tam ieliec lielā polietilēna maisā un atstāj uz diennakti. Ja negribi tik ilgi gaidīt, smidzināšanai izmanto siltu ūdeni – tas auduma šķiedrās iekļūst ātrāk.

Šāda mitrināšana atšķiras no gludināšanas ar gludekli, no kura tiek izpūsts tvaiks, proti, laikā, kamēr veļa atrodas polietilēna maisā, mitrums vienmērīgi iekļūst visās šķiedrās, tās uzbriest, un audums kļūst vieglāk izgludināms. Turpretī no gludekļa izplūstošais tvaiks samitrina audumu tikai nelielā platībā, turklāt nevienmērīgi, rezultātā gludināšana prasa vairāk laika un pūļu.

Foto: Shutterstock

Uz pakaramā izžūs

Blūzes, kreklus un tamlīdzīgas drēbes pēc gludināšanas vari atstāt arī nedaudz miklas, vienkārši pakarināt uz pakaramā, lai izžūst. Veļai, kas paredzēta salocīšanai, pēc gludināšanas gan jābūt pilnīgi sausai.

