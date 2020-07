Četri maciņam draudzīgi padomi dārza labiekārtošanai

Izvēlies uzticamus ražotājus

Pirms ķeries klāt pašam procesam, jānoskaidro, kādi dārza palīgrīki būs nepieciešami. Jāatzīmē, ka darba instrumentu ziņā, augstākā cena ne vienmēr nozīmē labāko kvalitāti – galvenais izvēlēties uzticamu ražotāju. Piemēram, dzīvžoga apkopes darbos lieti noderēs dārza krūmgrieži. Pirms ziedu vai citu augu dobju labiekārtošanas, talkā nāks dārza frēzes.

Veic darbus pašrocīgi

Kad darba instrumentu jautājums ir atrisināts, jāķeras pie labiekārtošanas darbiem. Kā iegūt apbrīnas vērtu rezultātu, vienlaikus ietaupot līdzekļus? Atbilde ir itin vienkārša – jāķeras klāt dārza darbiem pašrocīgi. Dārza labiekārtošana ir radošs process, kurā nevajadzētu baidīties eksperimentēt.

Visapkārt atrodamas bezgalīgi daudz novecojušas lietas un materiāli , kuri gaida savu atdzimšanu dārza vidē. Viens no šiem materiāliem ir koka paletes. No tām pašrocīgi iespējams izveidot visdažādākā tipa dārza mēbeles, to skaitā krēslus, šūpuļgultas un galdus. Šāda stila mēbeles dārziņam piedos vilinošas oāzes izskatu, kurā tā vien gribas atlaist kājas un atpūsties.

Ja mājsaimniecības plašumos neatrodas ne viena pati koka palete, ņem vērā, ka tās ir salīdzinoši lētas un itin ērti pieejamas iegādei arī internetā.

Izmanto saimniecībā atrodamos materiālus

Lai piešķirtu dārzam mazliet romantiskas piegaršas, talkā nāks pavisam vienkārši materiāli, kas, visticamāk, pieejami jebkurā mājsaimniecībā.

Vai esi domājis par veco konservu bundžu otrreizēju izmantošanu? Tās pavisam vienkāršā ceļā ir pārvēršamas par elegantiem gaismas ķermeņiem-svečturiem. Kā to īstenot? Visapkārt konservu bundžiņas malām saspraud parastākos koka knaģus, nokrāso tos sev tīkamā tonī un ievieto bundžiņā svecīti. Šāda dekora izveides gadījumā der atcerēties par ugunsdrošību – neatstāj šādu gaismas ķemeni iedegtu bez uzraudzības.

Ja domā par atbrīvošanos no vecajām auto riepām, padomā divreiz! Arī nolietotās riepas var tikt lieliski integrētas labiekārtotajā mazdārziņā. Sniedz riepām otro elpu un pārveido tās ērtos sēdekļos, galdiņos vai bērnu šūpolēs. Arī šie pārveidošanas darbi nepieprasa specifiskas zināšanas un itin viegli padosies arī meistara-amatiera rokām.

Mēģini dārza labiekārtošanas procesā iesaistīt arī bērnus. Mazie ķipari būs lieliski asistenti tādos darbos kā taciņu veidošana no oļiem vai puķupodu personalizēšana.

Iekļauj sezonas aktualitātes

Lai dārza labiekārtošanas procesu nobeigtu pavisam krāšņi, nereti pietiek vien ar dažu sezonas aktualitāšu ieklaušanu ziedu paklājā. Kas šosezon ir modē dārza pasaules ietvaros? Tie ir tīri krāsu salikumi, minimālisms un šķietami vienkārša elegance.

Mazdārziņu modes topa augšdaļā aizvien gozējas bezgala skaistās petūnijas, kuras šosezon ieteicams stādīt tīrās toņu kombinācijās, piemēram, melns ar baltu vai balts ar zilu. Pēdējā laikā visai pieprasīti ir arī neordinārie struktūraugi, proti, visdažādākā veida smilgaiņi un skaraiņi, kas izskatīsies gana grezni savienojumā ar māla podiem.

Visnepierastākā aktualitāte, kas labi iekļausies jebkurā dārza iekārtojumā, ir mūsu kultūrai visai neierasti podaugi. Ja laika gaitā esam pieraduši pie fakta, ka lilijas un gladiolas ir stādāmas tikai un vienīgi dobēs, tad šogad šī pārliecība tiek apgāzta ar kājām gaisā. Lielisks ieteikums apburoši pārsteidzošam rezultātam.

Visus sezonai aktuālos dekora elementus un dārza labiekārtošanai, vai augsnes apstrādāšanai nepieciešamos darba instrumentus atradīsi interneta veikalā 220.lv. Plašajā preču klāstā pieejami gan krūmgrieži, gan dārza frēzes, kā arī tādas pirmās nepieciešamības preces kā lāpstas un grābekļi. Atceries, ka dārziņa labiekārtošanas gala iznākums nav atkarīgs no ieguldīto līdzekļu apjoma, bet gan rūpīgas pārdomātības un dažnedažādākajām radošuma izpausmēm.

