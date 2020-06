Kā izveidot perfektu mauriņu piemājas pagalmā?

Zāliena pareiza laistīšana – ļoti svarīgs faktors

Lai zāle augtu bieza un vienmērīga, tā jālaista retāk, bet daudz – lai ūdens nonāktu līdz pat saknēm (vismaz 3-4 centimetru dziļumā). Mauriņu laistot bieži, bet nedaudz, lielāks labums tiks nezālēm, turklāt augsne ātrāk izžūs. Bieža un mazāk intensīva laistīšana nepieciešama nesen iesētam mauriņam, kā arī gadījumos, kad augsne ir tik sausa, ka tā uzreiz neuzņem mitrumu – tad vispirms jāveic mazāk intensīva laistīšana, un, kad ūdens iesūcies, vari veikt bagātīgāku laistīšanu.

Mauriņu nevajadzētu nopļaut pārāk īsu

Uzskati, ka, zāli pļaujot maksimāli īsu, tā būs jāpļauj retāk? Kļūda! Patiesībā, jo zāle tiek pļauta īsāka, jo ātrāk tā ataugs, tāpēc zelta likums ir nopļaut ne vairāk kā trešdaļu no esošā mauriņa augstuma. Piemēram, ja pašreiz zāle pagalmā ir 10 centimetrus gara, pļāvēja augstumu iestati uz septiņiem centimetriem. Tādējādi zāle būs vairāk pasargāta no izkalšanas saules staros, kā arī zāliens kļūs biezāks; turklāt, ja dārzs nav perfekti līdzens, augstāka zāles pļāvēja pozīcija pļaušanas procesu padarīs ievērojami vienkāršāku. Ja gribi, lai zāliens ir biezs un skaists, pļaušanu nevajadzētu veikt ļoti sausos periodos. Lai pļaušana būtu ērta un rezultāts – acīm tīkams, vienmēr parūpējies par to, lai zāles pļāvēja asmens ir perfekti uzasināts!

Ko iesākt ar nopļauto zāli?

Nopļauto “materiālu” labāk atstāt uz mauriņa – tas kalpos kā dabīgais mēslojums, turklāt nevajadzēs rūpēties par nopļautās zāles savākšanu. Protams, šo principu vari ievērot vien tad, ja zālāju pļauj pietiekami regulāri un ievēro jau pieminēto principu pļaut ne vairāk kā trešdaļu no esošā zāles garuma, jo pretējā gadījumā dārzu “rotās” ne pārāk glīti un biezi zāles pikuči.

Neaizmirsti par mēslošanu!

Ja vēlies patiešām perfektu rezultātu, nepieciešama arī zālāja mēslošana; zālei nepieciešami tādi elementi kā slāpeklis, fosfors un kālijs. Mēslošanu gan ieteicams veikt rudenī un/vai agrā pavasarī, taču ne vasarā – gada karstākajā gadalaikā mēslojums vairāk palīdzēs nevis zālei, bet gan nezālēm. Mēslošanu vislabāk veikt, kad gaidāms lietus – tad izkaisītais mēslojums dabīgi tiks izšķīdināts un iesūksies augsnē. Otrs variants – pēc mēslojuma izkaisīšanas to aplaistīt. Mēslot noteikti nedrīkst saulainā laikā, jo tādējādi zālājs apdegs. Ja vasara tomēr izceļas ar ļoti sausu un karstu laiku, vari veikt mēslošanu ar šķidro mēslojumu, kas tiek atšķaidīts ar ūdeni un uzliets uz zāliena.

Lieti noder arī aerācija

Reizēm augsne ir tik blīva, ka pie mauriņa saknēm netiek pietiekami daudz ūdens un gaiss. Lai šo likstu novērstu, talkā nāk aerācija – metode, ar kuras palīdzību zāliens tiek “sacaurumots”, izmantojot īpašu ierīci (aeratoru). Vislabāk aerāciju veikt pavasarī, pirms pļaušanas uzsākšanas, un/vai rudenī, kad pļaušana vairs nav iecerēta. Tā kā aerācija parasti tiek veikta 1-2 reizes gadā, vari šo ierīci arī īrēt.

Lai par zālienu kārtīgi parūpētos, bez atbilstoša aprīkojuma neiztikt. Neatkarīgi no tā, vai Tevi interesē pavisam vienkārši elektriskie zāles pļāvēji vai profesionāli pļāvēji–roboti un aeratori, to visu atradīsi viedveikalā 1a.lv!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar 1a.lv