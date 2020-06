Soctīklos popularitāti iemantojis skops kaķis, kurš ar savu ēšanas manieri sasmīdinājis daudzus

Neparastā kaķa īpašnieks no Filadelfijas sociālajā tīklā "Twitter" publicēja video, kurā minka kopā ar savu draugu no trauciņa ēda sauso barību. Tas būtu šķietami vienkāršs video, ja vien kaķa pusdienošanas stils nebūtu tik savāds. Plaši atverot muti, mājas mīlulis iekodās barības graudiņos, cenšoties apēst pēc iespējas vairāk, līdzīgi kā ekskavators. Mīluļa saimnieks Lūks pajokoja: "Kas tas par savtīgu kaķi, kurš šādi ēd."

Kaķis atvēra muti cik vien plaši iespējams, lai apēstu pēc iespējas vairāk. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Interneta lietotāji pēc video noskatīšanās, jokojot salīdzināja kaķi ar nīlzirgu un čūsku. Citi dalījās ar savu mājdzīvnieku foto un video, kuri līdzīgi kā Lūka mīlulis apguvuši šo pašu pieklājības etiķeti. Puiša smieklīgais video skatīts jau vairāk nekā 8 miljonus reižu, vēsta "Metro".



"Melnais kaķis saka: "Ok, Karl, kas pie velna?"," komentē Toxicus Ingenium #BLM.



"Gandrīz kā es, kurš ar vienu kodienu apēd ceturtdaļu savu burito," jokoja past my prime



"Tavam kaķim rados bija čūskas?" jautā numinosity.



Bet ne visi lietotāji uzjautrinājās. Daudzi norādīja, ka šāda uzvedība ir normāla kaķiem, kuri uzauguši kopā ar māsām un brāļiem. Soctīklu lietotāji ieteica ieviest katram mājdzīvniekam atsevišķu bļodiņu. Tad dzīvnieks nejutīsies apdraudēts un neuztvers to kā cīņu par pārtiku. Kaķis šādā veidā apēd vairāk nekā vajadzētu, kas var novest pie aptaukošanās un veselības problēmām.