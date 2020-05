unsplash.com

5 idejas daudzveidīgai pesto (zaļumu mērces) izmantošanai

Garšīgi "100 Labi Padomi"

Pavasaris un vasara ir īstais pesto laiks, taisi to no pieneņu lapām, lakšiem, pētersīļiem, bazilika, liec klāt ciedru vai Indijas riekstus, arī eļļas izvēle ir tavā ziņā. Pagatavošana ir pavisam viegla, taču - kā radoši to apēst?