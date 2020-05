Kā iztīrīt un atjaunot flīžu šuves?

Ar tautas līdzekļiem

Ja flīžu šuves ir gaišas, tās var tīrīt ar pārtikas sodu – ņem ½ glāzes sodas, ⅓ glāzes citrona sulas un ¼ daļu glāzes 9 % etiķa, visu sajauc un atšķaidi ar 7 glāzēm silta ūdens. Uzvelc gumijas cimdus, kā tīrīšanas instrumentu vari izmantot nolietotu zobu birsti vai sūkli, ar kuru palīdzību iesmērēsi maisījumu netīrajās vietās. Atstāj maisījumu uz šuvēm 10–15 minūtes, pēc tam noskalo ar tīru ūdeni. Šis paņēmiens paredz skābes sajaukšanos ar sodu, kā rezultātā var iegūt bagātīgas putas, tāpēc ņem lielāku trauku un pievieno sastāvdaļas nesteidzīgi.

Cita recepte – soda, citrona sula, sinepes un zobupasta. Var pievienot arī nedaudz ožamā spirta. Proporcijas aptuveni tādas pašas kā pirmajā receptē. Der atcerēties arī kādu mūsu vecmāmiņu balinošo recepti – 7 glāzēs ūdens iejauc ½ glāzes sodas, etiķi un citrona sulu, pievieno 1 ēdk. ožamā spirta, ar šo maisījumu darbojas tāpat kā ar iepriekšējiem.

Iedarbīgs līdzeklis ir ūdeņraža pārskābe. 2 daļas samaisi ar 1 daļu ūdens un apstrādā ar šo maisījumu šuves.

Ar sadzīves ķīmiju

Mazāk toksisks ir parastais skābekļa balinātājs, kas vienādās proporcijās sajaukts ar siltu ūdeni. Ar maisījumu apsmidzini vai apstrādā ar sūkli netīrās vietas un atstāj uz pusstundu. Ja netīrumi pamatīgi, pagaidi stundu. Skābekļa molekulas iedarbojas dziļi, tāpēc netīrumi viegli nāk nost, bet flīzes un šuves pēc noslaucīšanas ar sausu drānu atgūst sākotnējo izskatu.

Veikalos nopērkami arī speciāli ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi šuvju tīrīšanai, kas ātri un efektīvi tiek galā ar netīrumiem.

Ar tvaika tīrītāju

Flīžu šuves efektīgi var apkopt ar tvaika tīrītāju – tas ir vislabākais līdzeklis, tomēr diezgan dārgs. Karstais tvaiks ne tikai notīra netīrumus, bet likvidē arī sēnītes un pelējumu. Tvaika strūklu virzi tieši uz šuvi, pēc tam nomazgā ar ūdeni un noslauki ar sausu drānu.

Ar smilšpapīru

Ja netīrumi ir virspusēji, mēģini tos notīrīt ar smalku smilšpapīru, aptinot to ap zīmuli vai izmantojot speciālu sūkli ar smilšpapīru, tā, lai netraumētu pašu flīzi. Tomēr ar šo metodi ātri noberžas šuvju slānis, tāpēc to labāk izmantot ārkārtas gadījumos.

Ar sodas un balinātāja pastu

Ja nav iespēju tikt pie tvaika tīrītāja, bet negribas šķiest laiku ar tautas metodēm vai iegādāties dārgus speciālos ķīmiskos līdzekļus, vari izmantot pieredzējušu saimnieču metodi un pagatavot pastu no vienādām sodas un balinātāja daļām. Taču šo metodi var izmantot tikai gaišām šuvēm, jo balinātājs tiešām balina. Pastveidīgo maisījumu uzklāj uz šuvēm ar špakteli. Kad pasta nožuvusi, to nomazgā ar ūdeni un birsti.

Pret sēnīti un pelējumu

Ja ieviesusies sēnīte un pelējums, vislabāk izmantot speciālo flomāsteri, kas satur ūdensizturīgu krāsvielu, kura lieliski iznīcina infekcijas un maskē šuves.

Dezinfekcijai vari izmantot maisījumu no 1 ēdk. etiķa, 1 tējk. veļas mīkstinātāja, 1 ēdk. amonjaka un ⅔ glāzes silta ūdens. Šuvju tīrīšanai nevajadzētu izmantot ziepes, jo tās ir sārmainas un veicina pelējuma attīstīšanos.

Kā atjaunot šuves?

Ja neviens no paņēmieniem vairs nepalīdz, nāksies šuves atjaunot. Tas ir pietiekami sarežģīts process, tāpēc prātīgāk darīt visu, lai tiktāl nenonāktu, taču, mainot šuves, tiksi vaļā gan no netīrumiem, gan infekcijas. Šuves jāiztīra no vecā šuvotāja ar speciāla rīka vai parastā skrūvgrieža palīdzību, jānotīra ar smilšpapīru, jāapstrādā ar grunti un pretsēnīšu līdzekli. Kad viss ir nožuvis, aizšuvo ar piemērotas krāsas šuvotāju.

Atceries laikus notīrīt no flīzēm pārpalikumus, jo pēc nožūšanas to būs grūti izdarīt. Lai aizsargātu šuves turpmākās lietošanas laikā, pārklāj tās ar speciālu, būvmateriālu veikalā nopērkamu šķidru līdzekli, ar ko apstrādā šuves pēc aizšuvošanas, – tas garantē pildījuma tīrību un aizsargā pret infekcijām. Darbs jāveic ļoti akurāti, jo līdzekļa nokļūšana uz flīzes nav pieļaujama.

Ņem vērā! Pirms flīžu šuvju tīrīšanas notīri putekļus ar mitru lupatu. Nevajadzētu izmantot asas birstes vai metāliskus priekšmetus, jo tie viegli var sabojāt flīzes. Flīzes jātīra vismaz reizi mēnesī, tas novērsīs stipru piesārņojumu, īpaši virtuves darba zonā.

