Logu mazgāšanas tehnika: kas ir tvaika tīrītājs vai tīrīšanas robots

Tvaika tīrītājs

Viena no efektīvākajām logu mazgāšanas ierīcēm. Universāla, jo ar to var tīrīt ne tikai stiklu, bet arī flīzes, spoguļus un glancētas sienas. Nereti tvaika tīrītāji ir aprīkoti ar veselu komplektu dažādu uzgaļu, starp kuriem ir arī speciāls uzgalis stikliem un loga rūtīm.

Ierīce darbojas pēc saprotamas tehnoloģijas: tvertnē ielej ūdeni, kas uzkarstot pārvēršas tvaikā, ko spiediens dzen caur uzgali, – tā, apstrādājot virsmas, tiek vaļā no netīrumiem un vienlaikus dezinficē. Ierīces priekšrocība – iespēja iztikt bez sadzīves ķīmijas, tāpēc to ir iecienījuši alerģiski cilvēki.

Kā nopirkt labāko?

Pievērs uzmanību tvaika veidošanās ilgumam no uzpildes brīža un ierīces ieslēgšanas. Vienā ierīcē tam būs nepieciešamas 10 minūtes, citas radīs tvaika strūklu jau pēc 60 sekundēm. Ražotāji iesaka stiklu ar tvaiku apstrādāt virzienā no augšas uz leju. Nereti tvaika tīrītāja komplektā ir iekļauts specializēts skrāpis, kas paredzēts netīrumu un notecējumu savākšanai, – netīrumu kārta uz stikla jānovirza uz leju, pēc tam jāsavāc ar salveti vai mitrumu uzsūcošu drāniņu. Lai gan tvaika tīrītājs ir efektīvs un nav jāizmanto sadzīves ķīmija, lietojot šo ierīci, pie rokas allaž jātur tīra drāna, mīksta salvete vai papīra dvielis.

Logu tīrīšanas robots

Mūsdienīgākā un ērtākā logu tīrīšanas iekārta ir logu mazgāšanas roboti. Novietojot tos uz loga stikla un ieslēdzot, vari nodarboties ar kaut ko citu, kamēr robots patstāvīgi izdarīs visu nepieciešamo. Liela robotu priekšrocība ir iespēja tīrīt logus gan no iekšpuses, gan ārpuses, kas ir lielisks risinājums gan daudzstāvu mājās, gan ēkās ar plašiem stiklojumiem.

Roboti ir aprīkoti ar sensoriem un spēcīgu procesoru, kas analizē loga rāmja ģeometriju un sastāda optimālo kustības maršrutu, lai taupītu iebūvētā akumulatora enerģiju. Tāpēc katrs loga milimetrs tiek notīrīts, jo tukšumi vienkārši neveidojas.

Kā nopirkt īsto?

Dažādie logu mazgāšanas roboti atšķiras ar fiksācijas veidiem pie stikla. Vieni ir aprīkoti ar vakuuma sūkni, kas ļauj ierīcei piestiprināties pie stikla ar piesūcekņiem. Tāda ierīce ir ļoti efektīva, taču ar vienu piegājienu var strādāt tikai vienā loga pusē. Lai notīrītu logu no fasādes puses, nepieciešams atvērt to un piestiprināt robotu pie stikla ārpusē. Šie roboti aprīkoti ar īpašu drošinātāja trosi, lai, akumulatoram izlādējoties un robotam krītot, tas tomēr paliek karājoties.

Vienkāršāki tehnoloģiskā ziņā, bet efektīvi no funkcionālā viedokļa ir roboti, kurus fiksē ar magnētu. Tie veidoti no divām daļām: vienu uzstāda uz stikla loga iekšpusē, otru – ārpusē. Starp tām veidojas magnētiskais lauks, kas neļauj daļām atvienoties. Pirmās daļas elektriskais motoriņš ar ritentiņu palīdzību sāk pārvietoties pa vertikāli loga plaknē, velkot sev līdzi otrā pusē pievienoto daļu, ko notur magnētiskais lauks. Tādējādi vienā tīrīšanas reizē tiek apkoptas abas loga puses.

Roboti stikla tīrītāji var darboties no iebūvētā akumulatora vai no tīkla, tomēr ierīce ar akumulatoru ir ērtāka, kaut arī ar vienu uzlādēšanu tā var notīrīt salīdzinoši nelielu laukumu. Pēc dažiem logiem ierīce atkal jāuzlādē. Tīkla roboti spēj paveikt daudz vairāk, taču to darbībai būs nepieciešami elektrības pagarinātāji, un ne vienmēr tas ir ērti.

Kā tas darbojas?

Piestiprinot robotu stiklam, ierīce pati skenēs stikla virsmu, kustēsies un nolaidīsies. Pēc tam, kad visi tīrīšanas etapi būs pabeigti, atskanēs skaņas signāls, pēc kura robotu varēs noņemt un pārlikt uz citu logu. Lai gan robotizētās logu mazgāšanas ierīces strādā patstāvīgi, cilvēka līdzdalība vienalga būs nepieciešama, jo robotiem ir jānomaina mīkstās salvetes. Novietojot ierīci uz netīra stikla, tas veiks sauso tīrīšanu, pēc kuras tīrošā daļa būs jānomaina (par to ziņos skaņas signāls). Pēc tīras salvetes uzlikšanas tā ar rokām jāsamitrina, izmantojot izsmidzināmo tīrāmo līdzekli.

Robots nomazgās ieēdušos netīrumus, pēc tam atkal paziņos par salvetes nomaiņas nepieciešamību. Pēc trešās salvetes nomaiņas ierīce veiks galējo pulēšanu, likvidējot palikušos plankumus. Aprīkojuma nomaiņai katru reizi nepieciešama aptuveni minūte, tāpēc robotu nevar dēvēt par pilnīgi autonomu ierīci. Jāņem vērā arī daži smalkumi, piemēram, ja otrajā nomaiņas etapā uz salvetes izsmidzināsi pārāk daudz mazgājamā šķidruma, trešajā piegājienā ierīce nespēs likvidēt plankumus un logu pilnībā nenotīrīs.

Logu mazgāšanas robotiem ir arī noteikti ierobežojumi stikla biezumam: viss atkarīgs no stiprinājuma spēka, kā arī jāatceras, ka dažādu kameru stikla paketes atšķiras.

Robotu plusi – minimāla cilvēka dalība procesā, tīrīšanas ātrums, pilnīga drošība, lieliska kvalitāte. Tomēr, lai gan robots pats nosaka stikla robežas un pilnībā to notīra, tīrīšanas līdzeklis jāuzsmidzina cilvēkam. Iespējams, drīz varēsim iegādāties loga tīrīšanas robotu ar automātisko šķīduma uzsmidzināšanu. Diemžēl stikla tīrīšanas robotiem pagaidām ir viens liels mīnuss – tie ir visai dārgi; cena no 250 eiro.

