Mūsu ģimene turpina eksperimentēt ar naudas taupīšanu pārtikas produktiem @maxima.lv kustības #TaupītIrStilīgi ietvaros. Kā jau četru cilvēku ģimenei, mums netrūkst vajadzību, kur tērēt iekrāto. Ne velti ir teiciens - "centu pie centa nekrāsi, pie eiro netiksi" :). Vakar ātri pagatavoju ģimenei sātīgas vakariņas ar pastu, žāvētu vistu un ķiršu tomātiem. Pērkot produktus “Maxima XXX” veikalā, mums šī maltīte izmaksāja 8,82 visai ģimenei jeb viena porcija – 2,20 eiro! Sarēķināju, ka bez “Sirsnīgajām atlaidēm” mums šis ēdiens maksātu 10,11. Ietaupījums 1,29 EUR sākotnēji šķiet mazs, bet, ēdot šo ēdienu 2x mēnesī, gada griezumā, tas būtu jau nepilns 31 EUR, kuri lieti noderētu, lai iegādātos bērniem jaunu apģērbu kārtu. 🙏 Pasta ar žāvētu vistu, ķirštomātiem un spinātiem Sastāvdaļas 4 personām : 250 g “Barilla” penne rigate pasta 700 g žāvēta vista “Rubeņi” 100 g spināti 400 g ķirštomāti, sagriezti uz pusēm 400 ml ūdens 2 ķiploka daiviņas, izspiestas caur ķiplokspiedi 100 g krēmsiers “Philadelphia classic" 1 mocarella “ Fromagia Mozzarella", sarīvēta Sāls, pipari pēc garšas Pagatavošana : Uzvāri pastu. Vistu atdali no kauliem un sagriez gabalos. Kamēr pasta vārās, pannā sakarsē olīveļļu. Acep vistu ar ķiploku 1 min. Pievieno ķirštomātus, spinātus un ūdeni. Iemaisi filadelfijas sieru, un visu sildi 5 min. Pastu samaisi ar piedevām, pievieno mocarellas sieru un pasniedz. #sadarbība #darbadienuvakariņas #viensplusviensreceptes #taupītirstilīgi #sadarbība P.S. Foto galerijā redzami arī izmantotie produkti!