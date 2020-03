Shutterstock

Matrači – cieti, vidēji vai mīksti. Kā izvēlēties īsto?

Noderīgi ikdienā Karlīna Timofejeva

Labs miegs ir viens no veiksmīgas dienas stūrakmeņiem. To iespējams panākt ne tikai, ievērojot miega higiēnu (laicīgi dodoties gulēt un izvaroties no ekrāniem pirms iemigšanas), bet arī izvēloties kvalitatīvu matraci, kas ļaus pamosties možam un enerģijas pilnam. Veikalos pieejami neskaitāmi matrači ar atšķirīgu cietības pakāpi! Kā atrast piemērotāko? Turpini lasīt!