Cik Grēviņu ģimenei izmaksā sautējuma ar valriekstiem pagatavošana?

#taupītIrStilīgi kustības ietvaros esmu pagatavojusi pēdējā laika vienu no iecienītākajām mūsu ģimenes receptēm. Sildošs “comfort food”, kas pabaros visu ģimeni – dārzeņu sautējums ar valriekstiem. Receptes pagatavošanā Maxima XXX veikalā izvēlējos arī produktus kuriem “Sirsnīgas izvēles” kampaņas ietvaros ilgtermiņā ir samazinātas cenas. Mūsu četru cilvēku ģimenei šis ēdiens izmaksāja 6,57 eiro. Pērkot bez atlaides, tie būtu jau 8,26 eiro. Ja mēs šo ēdienu ēstu divas reizes mēnesī, gada laikā ietaupītu 40,56 eiro, un par šo summu varētu pat iegādāties vienu turp - atpakaļ biļeti uz Londonu 👏 Lūk, recepte! SASTĀVDAĻAS (4 PERSONĀM) : 250 g rīsi “Valdo ekstra” 1 sarkanais sīpols, sakapāts 2 ķiploka daiviņas, sakapātas 1 saldais kartupelis, sagriezts kubiņos 2 burkāni, sagriezti kubiņos 1 iepakojums sasmalcināti tomāti savā sulā 1 iepakojums sasmalcināti tomāti gabaliņos savā sulā 200 g valrieksti, smalki sakapāti 1 tējkarote malta sarkanā paprikas pulvera (pēc gaumes - asais vai neasais) 1/2 no Santa Maria tortiljas čipsi ar sieru iepakojuma pētersīļi, sakapāti sāls pēc garšas PAGATAVOŠANA : 1. Pannā sakarsē olīveļļu. Uz vidējas uguns 5 min apcep sīpolu un ķiploku, pievienojot šķipsniņu sāls. 2. Uzliec vārīties rīsus. 3. Pievieno pannā saldo kartupeli un burkānus, apcep visu vēl 5 minūtes. 4. Pievieno visus tomātus, un sakapātus riekstus. Visu sautē 10 minūtes, ik pa laikam apmaisot. Pievieno 300 ml ūdens un 1 tējkaroti paprikas pulvera. Turpini sautēt vēl 10 minūtes. Pievieno sāli pēc garšas. 5. Sautējumu pasniedz ar rīsiem, sakapātiem pētersīļiem un čipsiem. #viensplusviensreceptes #darbadienuvakariņas #maximaltvija #sirsnīgasizvēles #sadarbība #taupītirstilīgi