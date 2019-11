Iestādi savu kurkumu! Šī populārā garšviela labi aug arī telpās un zied skaistiem ziediem

Kurkumas saknenis zināmā mērā uzvedas līdzīgi kā ingvers – ja saknenis ir sulīgs un vesels, tad, kādu laiku pastāvējis siltā virtuvē, sāk dzīt asnus. Ja kurkumu iegādājas nolūkā iestādīt un audzēt, ieteicams to meklēt veikalos, kur pārdod bioloģiski audzētus dārzeņus, vai arī kvalitatīvu garšvielu pārdotavās.

Dārzkopības veikalos nereti pieejamas jau ziedošas kurkumas, tikai jāzina, ka tās var slēpties zem dažādiem nosaukumiem – Siāmas tulpe, safrāna sakne, dzeltensakne –, kā nu kurš audzētājs to ir nodēvējis.

Ievēro: ja mājās kurkuma pēc noziedēšanas pamazām vīst un nokrīt arī lapas, tas vēl nenozīmē, ka augs nepareizi kopts un iet bojā, – kurkuma vienkārši gatavojas ziemai un mieram.

Kā pārziemināt jau ieaugušu kurkumu?

To var atstāt puķupodā, ko novieto tumšā, vēsā vietā (ne siltākā par 10–12 grādiem). Augsne nedrīkst būt mitra. Pavasara pusē, ap martu, kurkumu pārstāda – sakneni izņem no poda, ja vajag, sadala un stāda svaigā augsnē. Siltā un saulainā vasarā (tādā kā šogad) var mēģināt audzēt kurkumu arī dobē, taču sākumā to tik un tā nepieciešams paaudzēt puķupodā, lai izdzītu pietiekami lielus dzinumus, jo dārzā var stādīt tikai pēc pēdējām pavasara salnām. Iestādot nepaaugušos kurkumu, tā līdz rudenim nepagūs uzziedēt kā nākas. Rudenī kurkumu, kas augusi dobē, pēc lakstu nokrišanas izrok, notīra smiltis un apžāvē. Var uzglabāt tāpat kā dāliju gumus.

Kā stādīt un audzēt?

Kurkumai patīk vienmērīgs siltums, taču ne pārmērīgs karstums, tāpēc, piemēram, vieta dienvidu pusē pie mājas sienas vai mūra, kur visu laiku spīd saule, nebūs īsti piemērota (kurkuma var apdegt). Labi, ja tuvumā atrodas kāda ūdenstilpe un veidojas lielāks gaisa mitrums, kas vajadzīgs gan laukā izstādītai, gan puķupodā vai toverī augošai kurkumai. Telpās kurkuma jūtas labi, ja gaisa temperatūra ir 22–24 grādi.

Puķupodam vajadzētu būt vismaz 30 cm diametrā un 20 cm dziļam, jo kurkuma aug kā augstumā, tā arī plešas plašumā. Puķupodā ieber smalkas grants kārtiņu un virsū pilda irdenu, nedaudz skābu augsni.

Stādāmā sakneņa gabaliņam vajadzētu būt vismaz 5 cm lielam. Stādot prāvā toverī un vairākus sakneņus, attālumam vajadzētu būt 10–20 centimetri. Augsnē izveido mazas bedrītes, ieliek sakneņus ar dzinumu uz augšu, pārber ar augsni un ar pirkstu viegli piespiež.

Jālaista regulāri, taču saudzīgi un jāraugās, lai nesakrājas mitrums, citādi saknenis sāks pelēt.

