Mājās sesks? Tā nav joka lieta

Sesks dzīvo līdz desmit gadiem un sver vidēji ap 1,5–2 kilogramus. Nomoda laikā dzīvnieks ir ļoti šiverīgs, ziņkārīgs, ticis ārā no būra, steigsies aši iepazīt apkārtni. Var pagaršot to, ko nedrīkst. Ja sajutīs, ka no viņa baidās, var arī iekost. Pēc uzvedības līdzīgs kaķim, jo kārtīgi nostrādājies gribēs labi izgulēties. Un arī ar trusi tam ir sava līdzība –ziņkārības un patikas dēļ nogaršot lietas. Audzētāji dzirdējuši viedokli, ka sesks sevī apvieno gan suņa, gan kaķa rakstura iezīmes, kaut tas un arī iepriekšējie ir tikai aptuvens seska rakstura apraksts.

Seska lepnums ir lieliskais kažociņš, kas, kā jau kažokādu dzīvniekiem pieklājas, visskaistāk izskatās ziemā, īpaši, ja dzīvniekiem ir iespēja tikt ārā no mājas. Selekcijas rezultātā ir izveidotas dažādas sesku kažoku krāsas: sabulis (no tumšas līdz gaišai), pastelis, balts, melns un dažādas eksotiskas nokrāsas.

Vai sesks tiešām ož? Jā, nekastrēti tēviņi ož visai stipri, bet par kastrētiem seskiem un sesku mammām optimisti saka – tie nesmird, bet smaržo pēc medus vai muskusa (avots: seskumilis.lv). Kamēr pesimisti tā nedomā – ožot arī mammītes un kastrētie papuči. Un tik maigs kā muskuss šis aromāts vis neesot. Un tas paliekot uz drēbēm pēc sesku samīļošanas. Tā, ka, iepazīstot mazo, kustīgo radībiņu, ieteicams likt lietā arī ožu, lai iegūtu savu viedokli par tā aromātu.

Seska pamatmājvieta ir liels ērts būris ar vertikālām restēm, siltu midziņu, vienmēr pieejamu sauso specializēto pārtiku (kaķu barība fretkai neder), ūdeni un tualetes kasti. Sesku turēšanai veikalos pārdod speciālus šiem dzīvniekiem piemērotus būrus, no kuriem mazākie maksā 50–70 EUR. Pirms sesku izlaist pastaigāt pa māju, jāpārbauda, vai durvis un logi nav vaļā, vadi nekarājas un nav pieejamas slepenas ejas, kuras sesks var izmantot piedzīvojumu pilnām pastaigām, piemēram, caurules, pusvirus palikušas skapja durvis vai atvilktnes, atvērts veļas grozs…

Kopšana

Regulāri, reizi 2 nedēļās, jāapgriež ataugušie nagi.

Ja ausīs sakrājas daudz sēra, tās jātīra ar speciālā ausu tīrīšanas līdzeklī samērcētu vates tamponu.

Kad dzīvnieks pavasaros maina spalvu, ieteicams tam dot pastu, kas palīdz izvadīt spalvas (to pašu, ko dod garspalvainajiem kaķiem).

Seskiem piemērota vienveidīga barība, to vēderiņi nespēj pārstrādāt augļus un dārzeņus. Ligita Štelmahere no Lielvārdes ilgus gadus audzējusi seskus, viņa stāstīja, ka saviem seskiem devusi arī pienu, gaļu un olas.

Tāpat kā kaķus un suņus, arī seskus vajag attārpot.

Seski var saslimt ar cilvēku vīrusslimībām.