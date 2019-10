Dārza padomi: kā jārīkojas kailsalā un tad, kad zemi klāj sniegs?

1. Tuvojoties kailsalam, augi ir jāapsedz – tam var izmantot jebkurus skuju koku zarus, kūdru, skaidas vai salmus. Segmateriālu var arī kombinēt, pats svarīgākais, lai tas būtu sauss. Ja par segmateriālu ir izvēlētas skaidas, kūdra vai salmi un zeme pirms kailsala ir bijusi mitra, pagaidi, kamēr apsals tās virskārta, un tikai pēc tam pārber ar segmateriālu – tikai tā tas pildīs savu uzdevumu. Augiem, kas sasegti, jau gatavojoties ziemai, tuvojoties kailsalam, papildu segšana nav nepieciešama.

2. Ja ir uzsnigusi bieza sniega sega, palīdzi kokiem un krūmiem no tās atbrīvoties – uzmanīgi papurini zarus, lai liekais sniegs nokrīt. Sniegot vienmērīgi, sniega kārta veidojas viegla un elpojoša, kas augiem netraucē. Jāuzmanās tad, ja pēc atkušņa seko sals un sniegs sablīvējas, – zem tā augiem var kļūt par karstu un smagu. Īpašu uzmanību pievērs tie augiem, kas bijuši sasegti, – no tiem blīvēto sniega kārtu labāk noņemt. Ņem vērā, ka krūmus un kokus apdraud arī sniegs, kas krīt no jumta, – tas ir smags un koncentrējas vienā vietā. Ja zem šādas sniega kaudzes ir augi, smagums tos var nospiest, salauzt vai veicināt to izsušanu.

Ļoti svarīgi ir izvēlēties vietu, kur ziemā veidot sniega kaudzi, vislabāk tai atvēlēt vietu, kur nekas neaug. Un, tīrot taciņas, jāatceras, ka gar tām bieži vien ir sastādīti košumkrūmiņi vai iekārtotas dobes, tāpēc nevajag gar to malām veidot sniega vaļņus. Tie var gan izlauzt augus ar savu smagumu, gan pārkarsēt, kālab apstādījumi aizies bojā.