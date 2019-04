Šodien un rītdien - labākās sējas dienas ķirbjiem

Ar zvaigznīti atzīmētas labākās sējas dienas (nevis stādāmās dienas!) tomātiem.

Aprīlis

6. no plkst. 15:00

7. visa diena

8. līdz plkst. 11:00

15.* visa diena

16.* līdz plkst. 10:00

17. no plkst. 11:00

18.visa diena

19. visa diena

24. visa diena

25. līdz plkst. 15:00

Maijs

4. līdz plkst. 13:00

5. no plkst. 7:00 līdz 20:00

12.* visa diena

13.* līdz plkst. 10:00

16. no plkst. 8:00

17. visa diena

18. visa diena

21. no plkst. 5:00

22. līdz plkst. 18:00

23.* līdz plkst. 18:00

31. visa diena

Dārzniecības "Neslinko" kalendāru 2019 skati šeit.

Audzētāji iesaka ievērot šādu principu:

- viss, kas aug virs zemes (lapas un pupas, zirņi, utt.), jāsēj augošā mēnesī,

- tas, kas aug zem zemes, – saknes – jāsēj vecā mēnesī.

Ķirbjus dēstiem sēj aprīļa beigās, maija sākumā. Dārzā ķirbjus pārstāda maija beigās, kad vairs nedraud salnas un kad stādam ir vismaz trīs lapas.

Vietas izvēle: Ķirbjiem patīk saulaina vieta, trūdvielām bagāta, irdena, mitra augsne. Ja ir sausa vasara, atceries ķirbjus aplaistīt!

Padoms: Kad ķirbim sāk veidoties ķirbīši, tiek rekomendēts uz viena zara atstāt ne vairāk kā četrus ķirbjus, lai tie spētu izaugt lielāki.

