Kā atrast piemērotākās riepas savam apvidus auto?

Apvidus auto riepu iedalījums

Lielā apvidus riepu izvēle gan brīžiem var mulsināt un pircējus nostādīt grūtas izvēles priekšā. Šajā gadījumā, pirms izvēlēties kādu konkrētu riepu modeli, visprātīgāk ir iepazīties ar apvidus auto riepu veidiem, lai noskaidrotu, kuras vislabāk atbildīs Tavām prasībām! Raksta turpinājumā piedāvājam aplūkot 3 galvenos apvidus auto riepu veidus!

1. Vissezonas riepas (vairāk piemērotas pilsētas džungļiem)

Lai arī ar izņēmumiem, ir nerakstīts likums, ka parasti lielākā daļa jaunu apvidus auto no rūpnīcas tiek komplektētas tieši ar vissezonas riepām, ar domu, ka gala lietotāja lielākais nobraukto kilometru skaits būs pa asfaltētu ceļa segumu. Ja arī Tavs apvidus auto ir bijis aprīkots ar šādām riepām, noteikti vari tās pilnvērtīgi novērtēt pēc daudzajiem nobrauktajiem kilometriem. Lai saprastu vai vissezonas riepas bijušas pareizā izvēle, ir jāuzdod sev pāris jautājumi:

● Vai riepu veiktspēja tā paredzētajos apstākļos (sauss, mitrs asfalts) ir bijusi apmierinoša?

● Vai riepu veiktspēja ir bijusi pietiekama bezceļos un ziemas sniegā?

● Vai tām ir bijuši kravnesības ierobežojumi kā dēļ neesi varējis vest lielākas kravas vai vilkt smagāku piekabi?



Vissezonas riepas vislabāk ir piemērotas tiem braucējiem, kuru ikdienas maršruts ved galvenokārt pa asfaltētiem un tīrītiem ceļiem, arī grants ceļiem. Jāatceras, ka Tavs auto no rūpnīcas tika aprīkots ar riepām, kuras tika izvēlētas sadarbojoties ar riepu ražotāju, lai sniegtu optimālu veiktspēju dažādos braukšanas apstākļos. Ja tās nav pievīlušas un to sniegums ir bijis apmierinošs, tad visticamāk, pie vissezonas riepām arī būtu jāpieturas. Tālāk tad jau var aplūkot dažādu ražotāju modeļus, lai nedaudz uzlabotu kādu no svarīgiem riepu veiktspējas aspektiem, piemēram, komfortu, degvielas ekonomiju, saķeri uz ledus vai sausa seguma.

2. All-terrain (50/50 ceļa-bezceļa pielietojums)

All Terrain tiešā tulkojumā no angļu valodas būtu visceļu vai dažādiem segumiem radītas riepas. Būtībā nosaukums arī paskaidro to pielietojumu. All Terrain tipa apvidus auto riepas radītas tiem autobraucējiem, kuri ikdienā pārvietojas gan pa pilsētu, gan arī mēdz aizbraukt, piemēram, uz laukiem vai kādā garākā piedzīvojumā pie dabas. Iespējamie scenāriji, kuros ar savu apvidus auto aprīkot ar šāda tipa riepām varētu būt šādi:



● Dziļš sniegs. Daudzas no All Terrain tipa šobrīd ražošanā esošajām riepām ir paredzētas arī braukšanai pa sniegotiem ceļiem, ko norāda uz tam esošais trīs kalnu un sniegpārsliņas simbols. Šādas auto riepas, apvienojumā ar pilnpiedziņas sistēmu, spēj autovadītāju nogādāt pat ļoti sasniguša ceļa galamērķī.

● Slikta seguma klāts un bedrains ceļš. All Terrain tipa riepas ir apveltītas ar izturīgākām sānu malām un lielāku noturību pret dilšanu. Ja, Tavs maršruts bieži ved pa grants ceļiem, šīs riepas spēs izturēt nelīdzenu ceļu radīto slodzi uz riepas gumiju.



Pirms steigties iegādāt All Terrain riepas kā universālu līdzekli pret visām ceļu kaitēm, der ņemt vērā, ka kā jau ar daudzām lietām, spēja darīt vairākus darbus vienlaikus ietver sevī arī kompromisus. Tā kā šīs riepas ir ar izteiktākiem protektoru blokiem, to trokšņu līmenis var ievērojami palielināties, samazinot komfortu. Tāpat lielāka rites pretestība un svars salīdzinājumā ar gludiem ceļiem paredzētājām riepām nozīmē, ka, visticamāk, cietīs arī degvielas ekonomija.

3. Dubļu riepas (piemērotas bezceļiem)

Ja Tavs apvidus auto tiek izmantots vietās, kur ceļu par tādu var nosaukt tikai formāli – dziļš sniegs, dubļainas takas un rupji grants un smilts segumi, dubļu riepas būs pareizākā izvēle!

Lai arī nereti ar dubļu riepām aprīkoto apvidus auto vadītāji piedalās pilsētas satiksmē, dubļu riepas ir speciāli paredzētas lielāko savu dzīves daļu krāt kilometrus tieši bezceļos. Vienkāršojot tradicionāla dubļu riepu lietotāja braukšanas paradumus, tas 80% laika pavadītu braucot pa bezceļiem un tikai 20% pa labas kvalitātes ceļiem.



Dubļu riepu mīnusi ir tādi paši kā All Terrain tipa riepām tikai vēl vairāk izteikti – paaugstināts trokšņu līmenis, rites pretestība un mazāka degvielas ekonomija. Te gan jāmin, ka jaunākie atklājumi un tehnoloģijas ļāvušas mūsdienu dubļu riepām šos rādītājus uzlabot un ražotāji, tostarp, piedāvā tā saucamās hibrīda tipa riepas, kuras sevī apvieno All Terrain un dubļu riepu īpašības.



Šīs, protams, ir specializētas riepas un visi augstāk minētie mīnusi kļūst nesvarīgi, kad tiec cauri šķietami neizbraucamam ceļam meklējot labāko kempinga vai makšķerēšanas vietu. Turklāt, nevienas riepas Tavam apvidniekam uz ceļa neļaus izskatīties niknāk kā šīs.

Run-Flat tehnoloģija – kas tā ir un vai Tev tā ir vajadzīga?

Caura riepa parasti autovadītāju pārsteidz visnepiemērotākajā laikā un vietā. Daļa šoferu nemaz nepūlēsies šo problēmu risināt paši un izsauks tehniskās palīdzības dienestu, kuru reizēm var nākties gaidīt pat stundu. Tie, kuri prot nomainīt riteni, zina, ka tas nav tas tīrākais darbiņš un uzvalkā to darīt nav patīkami, sevišķi steidzoties. Vēl ļaunāk – rezerves riteņa automašīnā nav vispār.

Arī riepu ražotāji ir aizdomājušies par šiem scenārijiem un radījuši tā saucamās Run-Flat jeb nulles spiediena auto riepas. Tās ir veidotas tā, lai noturētu automašīnas svaru pārduršanas gadījumā un ar tām būtu iespējams nobraukt vēl līdz pat 150 kilometriem garu distanci līdz mājām vai tuvākajam servisam.

Run-Flat riepas, kā standartaprīkojums šobrīd tiek, uzstādītas arvien vairāk jauno automašīnu. Tieši BMW, Mercedes-Benz un Mini šobrīd ir vieni no aktīvākajiem šīs tehnoloģijas ieviesējiem savu automašīnu standartaprīkojumos.

Lai arī Run-Flat riepas bieži tiek jauktas ar pašnoslēdzošajām riepām, tieši pašatbalsta (angliski self-supporting) tipa Run-Flat riepas ir visizplatītākās. Šīm riepām ir speciāli pastiprināta sānu mala, lai tās spētu noturēt auto svaru daļēja vai pat pilnīga gaisa spiediena zuduma gadījumā. Lai arī pirmajā brīdī šis izgudrojums šķiet risinājums visām galvassāpēm, jārēķinās, ka šai tehnoloģijai ir arī daži ierobežojumi.

Foto: Shutterstock

Priekšrocības

● Tu vari turpināt braucienu ar cauru riepu: Galvenais Run-Flat riepu tehnoloģijas ieguvums ir skaidrs – tā ļauj nobraukt vēl līdz pat 100 un vairāk kilometriem ar caurumu tajā. Labas ziņas, ja šis negadījums noticis aukstā, lietainā vakarā, bīstamā pilsētas rajonā. Ražotāji parasti nosaka ātruma ierobežojumu caurdurtai Run-Flat riepai, tomēr ir daudz patīkamāk turpināt braucienu lēnāk, nekā stāvēt ceļa malā.

● Apmierinoša stabilitāte pēc riepas pārduršanas: Riepas pārduršana brauciena laikā neliks automašīnai pēkšņi zaudēt vadību, jo tā arī bez gaisa spēj noturēt automašīnu līmenī, neļaujot tās svaram tikt pārnestam uz vienu stūri. Automašīnas vadāmība tiks ietekmēta minimāli.

● Vairāk vietas kravas nodalījumā: Lielākajai daļai ar Run-Flat riepām aprīkoto automašīnu nav ne rezerves riteņa, ne riepu nomaiņas komplekta, jo tie nav vajadzīgi. Tas ļauj automašīnas kravas nodalījumā atbrīvot papildu vietu iepirkumiem. Tiesa šī priekšrocība attiecas tikai uz automašīnām, kuras ar Run-Flat riepām aprīkotas jau no rūpnīcas.

Ierobežojumi

● “Cauras riepas” risks joprojām pastāv: Ja braucējs nepamana kādu problēmu ar caurdurto riepu – brauc tālāk par ražotāja norādīto drošo attālumu vai pārsniedz ieteikto ātrumu, riepa var sākt sadalīties un šādā gadījumā iznākums būs līdzīgs kā caurai ar gaisu pildītai riepai. Auto evakuatoru nāksies saukt arī gadījumā ja saplēsta riepas sānu mala vai ar to uzbraukts kādam lielākam šķērslim.

● Grūti konstatējams riepas pārduršanas fakts: Viena no pastiprināto sānu malu negatīvajām blaknēm ir tā, ka spiediena zuduma gadījumā tās neiesēžas. Vēlams, lai ar Run-Flat riepām aprīkotajam auto būtu arī riepu spiediena monitoringa sistēma, pretējā gadījumā nezināsi vai Tava auto riepa ir caura vai ne.

● “Stīvāks” brauciens: Riepu pastiprinātās sānu malas ne tikai notur riepas formu pārduršanas gadījumā, bet arī sliktāk amortizē bedres un nelīdzenumus uz ceļa. Automašīnām, kuras ar Run-Flat riepām aprīkotas no rūpnīcas, parasti piekare ir attiecīgi regulēta ņemot vērā šo aspektu, bet lietotu auto īpašniekiem šīs riepas var samazināt kopējo komforta līmeni

● Augstāka cena: Run-Flat riepu nomaiņa ir dārgāka salīdzinot ar tradicionālajām riepām. Cenas svārstās, bet tie var būt par 30-40 EUR vairāk par tādu pašu tradicionālu riepu. Tāpat daudzas Run-Flat riepas nav remontējamas un tās nāksies mainīt uzreiz pa pāriem.

Vienmēr pirms iegādāties riepas, par sava konkrētā auto modeli un tam piemērotākajām riepām ir vērts konsultēties pie speciālistiem. Riepas1 ir pieejams plašs apvidus auto riepu sortiments un kvalificēti speciālisti, kuri Tev palīdzēs atrast piemērotāko riepu komplektu par labāko cenu! Ienāc www.riepas1.lv un uzzini vairāk!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar www.riepas1.lv