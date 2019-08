Ieskats vēsturē. Parodija par raidījumu "Tēta nedienas"

Jaunieši nu jau no mazliet piemirstā youtube kanāla "The Squad of Splendid" parodē Latvijā populāro raidījumu "Tēta nedienas". Kāpēc nevarētu būt "Tēta nedienas Duklāvos"?