Interesanti un patiesi jautri stāsti no dzīves

Šodien es dabūju jaunu futbola bumbu. Es gribēju to izmēģināt, bet ārā bija sniegs un es nodomāju: kādēļ neizmēģināt bumbu istabā? Es spēru un trāpīju pa televīzora ekrānu. TV, protams, sasists! Mans tēvs to pirka kredītā par 800 eiro. Tēvs ir nikns cilvēks un viņam ir jostu kolekcija. Tajā brīdī es sapratu, ka varēšu kādu no šīm jostām sajust uz savas pakaļas.

***

Šodien iegāju vienā garāžu izsolē tur man iepatikās kāda vāze. Es to nopirku par 3 eiro. vēlāk uzzināju ka tās patiesā vērtība ir 49000 eiro. No šoka vāze izkrita man no rokām un saplīsa.

***

Šodien ar draudzeni iekāpām pārpildītā autobusā un ieraudzijām brīvu vietu. Es steidzos tur apsēsties pirmā. Kad uzlēcu uz krēsla sadzirdēju smieklus. Īstenībā uz krēsla sēdēja maza vecenīte un tagad viņa skatījās vienā punktā. Autobusu apstādināja un izsauca ātro palīdzību. Kad ārsts jautāja kas notika tā sieviete norādīja uz mani.

***

Pirms deviņiem mēnešiem zem sava vīra gultas es atradu prezervatīvus un domāju ka tas mums. Ar adatu tos caurdūru jo vēlējos bērniņu. Pa nakti nekas nenotika un es mierīgi aizmigu. Pagāja laiks, es par to aizmirsu, bet tad kādā darbdienas vakarā man piezvanīja draudzene un prasīja ko darīt ja pēkšņi esi palikusi stāvoklī. Pēc tam atnāca vīrs. Viņš izskatījās apjucis. Tagad, kad ir pagājuši tieši deviņi mēneši, vīrs pieprasa šķiršanos un saka ka gan jau es to pārdzīvošu.

***

Šodien man bija otrais randiņš ar patiešām karstu puisi ar kuru mēs satikāmies restorānā. Man sākās alerģiska lēkme no garnelēm un puisis pazvanīja maniem vecākiem, kas mani aizveda uz slimnīcu. Kad tiku atpakaļ mājās atklāju, ka pēc tam kā mani aizveda uz slimnīcu, puisis pasūtīja vēl ēdienu un pateica ka es par to visu samaksāšu.