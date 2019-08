Man ir tāda lieta: man ļoti patīk kāds puisis - Edgars. Manai draudzenei arī patīk. Kādu vakaru mēs palikām divi vien. Viņš piedāvāja skūpstīties. Es teicu ka nemāku. Viņš man iemācīja un tad es ar viņu skūpstījos. Ar manu draudzeni viņš tā nav darījis Viņš vairākas reizes ir teicis: "Tu man patīc!", bet draudzenei - vienu reizi. Mēs parasti visi trīs tiekamies vakaros Pa dienu viņš neko tādu nedara Man viņš vienreiz teica ka ar viņu nerunā un tā arī bija Tagad draudzene aizbrauca uz laukiem, viņš nenāk vakarā ārā. Ko man darīt Vai es tiešām viņam patīku? Vai man cīnīties par viņu ? Palīdziet man!

***

Man ir 11 gadu un man ir viena problēma. Mani sauc A bet manu draudzeni Z Mums skolā bija disene, viņa mani uzlūdza, uz māju ejot es viņu ataicināju pie sevis un tad tas notika. Tagad man ir ļoti bail kas būs jo man ir cita. Ko lai es daru?

***

Man ir liela problēma jo man nav galīgi nekādu jūtu pret meitenēm. Viņas man ir pilnīgi vienaldzīgas. Man ir 12 gadu. Manā klasē jau visiem puišiem ir meitenes bet visām meitenēm puiši. Viņi domā, ka man arī ir meitene un ar saviem jautājumiem jau ir man līdz kaklam.

***

Ļoti lūdzu - palīdziet! Man patīk klases biedrs A.S. Viņš ir stulbs, bet viņš man patīk. Kad viņš šogad man prasīja, vai viņš man patīk, es sameloju un pateicu, ka ne. Un tagad es nezinu, ko lai daru, ja nu viņam iepatīkas kāda cita? Es viņu mīlu. Lūdzu lūdzu palīdziet! Paldies!

***

Es mācos 6. klasē. Mani sauc Zane. Arī man ir problēma ar zēniem. Lielāko uzmanību man pievērš 7. un 8. klases zēni, bet klases zēni mani saukā par Zeviānu. Es uzskatu, ka esmu diezgan skaista, bet man ir neliela ķibele ar zobiem, jo tajos ir maza šķirba. Nesen nokrāsoju blondas šķipsnas un jūtos vēl skaistāka. Ar klases meitenēm arī nesatieku, jo viņām skauž mans skaistums. Palīdziet man saprast, vai es patīku klases zēniem vai nepatīku.

***

Domāju, ka mīlu vecāku vīrieti. Esam pazīstami jau otro gadu. Man ir 16 gadi, šogad paliks 17, bet viņam ir ap 30, un viņš ir precējies. Viss sākās tā.... Viņš uz mani skatijās, taču es tam nepievērsu vērību. Tas es viņā ieskatījos un netīšām aizskatījos, un viņš sāka smaidīt. Domāju, ka viņu mīlu, jo, ieraugot viņu, man galvā un vēderā viss sagriežas otrādi, nespēju domāt ne par ko citu, tikai par viņu. Ieraugot mani, viņš vienmēr smaida, vienmēr. Saka čau, un citreiz pat runājamies. Kad viņš iet kopā ar sievu, viss notieka tāpat kā jau minēju. Man pat liekas, ka patīku viņam. Pēc dzīves horoskopa esmu koķete, un ir daudzi kuriem es patīku. Un tur jau ir tā problēma, ka nepatīku tiem, kas ir jaunāki par 20 gadiem. Viņš ir redzējis mani kopā ar citu, taču tas jau bija sen. Lūdzu, atbildiet, vai tas ir labi? Kā jūs domājat, vai es viņam patīku?

***

Esmu 12 gadus veca meitene. Man ir tāda maza problēmiņa - esmu iemīlējusies zēnā, kurš ir 5 gadus vecāks par mani. Mēs diezgan bieži tiekamies. No dienas uz dienu viņš man patīk vairāk. Tikai nezinu, ko lai izdaru, lai uzzinātu, vai es viņam patīku. Pajautāt es viņam nespēju, jo man ir neērti. Man ļoti nepatīk, ka viņš pievērš vairāk uzmanību manai māsai, nevis man. Viņa ir tikai 6 gadus vecāka par mani. Šķiet, ka esmu greizsirdīga. Tas varbūt ir muļķīgi, ka es, tik jauna, jums rakstu šo vēstul. Zinu, ka būs arī citi zēni un ka viņš nav vienīgais. It kā atbildi uz savu problēmu es zinu. Bet gribētu zināt arī tavu viedokli. Vai atklāt viņam savas jūtas? Vai varu to manos 12 gados nosaukt par neveiksmīgu iemīlēšanos? Tik tiešām nezinu, ko darīt. Ko lai iesāku?