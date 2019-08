Pirmdienas anekdošu maratons pozitīvākam noskaņojumam

Vīrietis sēņodams mežā apmaldījies. PPēkšņi izlec ragana uz ceļa ar bisi rokā un saka:

"Izmīlē mani, puis, kārtīgi, tad es tev trīs vēlēšanās izpildīšu!"

Puisim ragana pretīga šķiet, taču piedāvājums vilinošs. Viņš saņemas un dara cik vien labi varēdams. Kad ragana izmīlēta, šī saka: "Phū, sen neko tik labu nebiju baudījusi! Ļauj man drusciņ atpūsties, tad izpildīšu savu solījumu". Pēc atpūtas ragana uzklausa puiša vēlēšanās, tad saka: "Ej,puis, pa šo taciņu, tad izkļūsi no meža, un, kad būsi mājās, viss būs noticies kā veeleejies!" Vīrietis strauji pielec kājās un iet norādītajā virzienā. Tad ragana viņam uzsauc: "Paklau, puis, cik tad tev to gadiņu ir?"

" 42", vīrietis atteic. Uz to ragana noķiķina: "Tik vecs un vēl pasakām tic!"

***

Divas mušas ieiet restorānā.

"Man, lūdzu, svaigus suņa sūdus ar sīpoliem",uzsauc pirmā oficiantam.

" Es arī ņemšu svaigus sūdus, bet bez sīpoliem", pasūta otrā, un skaidro draudzenei: "Nevaru sīpolus ēst, mute smirdēs, man vēl randiņš sarunāts ".

***

Saviesīgs vakars. Divi kolēģi malko konjaku un novēro dāmas.

Viens saka: "Redzi, tur tā brunete sarkanajā kleitā, tā ir mana mīļākā, un tā blondīne melnajā kostīmā ir mana sieva. "Uz to otrais atbild:" Jocīgi gan, man ir otrādi... "

***

* Kāda atšķirība starp vīrieti un tasi kafijas?

Nekāda: tie abi “dod” pa nerviem.



* Kāda atšķirība starp vīrieti un kaķi?

Nekāda: abi baidās no putekļu sūcēja.



* Kas kopīgs mākoņiem un vīriešiem?

Kad tie aiziet, var cerēt, ka diena būs jauka.



* Kas kopīgs vīriešiem, kas apmeklē bārus neprecētajiem?

Viņi visi ir precējušies.



* Vīrieši ir dzīvs pierādījums tam, ka pastāv reinkarnācija.

Vienā vienīgā dzīvē nav iespējams kļūt tik neaptēstam



* Kāpēc vīriešiem tā patīk blondīnes?

Vīriešiem vienmēr patīk intelektuāla kompānija.



* Kā vīrietis parāda, ka viņš domā par nākotni?

Vienas alus kastes vietā nopērk divas.



* Kāpēc vīrieši tā dzenas pakaļ sievietēm. Ja viņiem nav ne mazākā nolūka precēties?

Tā paša iemesla dēļ, kāpēc suņi skrien pakaļ mašīnām, kaut gan viņiem nav ne mazākā nolūka braukt ar tām.



* Kāpēc sekss ar vīrieti ir līdzīgs seriālam?

Tiklīdz sāk kļūt interesanti, tas beidzas līdz nākamajai reizei.

***

Viens draugs jautā otram:

- Tevi darbs apmierina?

- Jā.

- Kā tu to zini?

- Braucu no rīta uz darbu, piespiež mani transportā pie meitenes – jūtu uzbudinājumu. Braucu vakarā no darba, piespiež mani transportā pie meitenes – nejūtu nekādu uzbudinājumu, tātad darbs apmierinājis.

***

* Kāpēc baņķieri ir tik labi mīlētāji?

Jo viņi zina, kāds sods draud par pārāk ātru lietas izņemšanu no apgrozības.

***

Čapajevs uzzina ka labākie zābaki ir no krokodilla. Aizsūta Petjku uz Āfriku krokodillus ķert . Paiet gads, no Petjkas ne miņas. Aizbrauc pats un novēro ko Petjka dara. Skatās, šis sēž pie Nīlas ar cirvi, piepeld krokodills, šis ar cirvi pa galvu, izvelk krastā krokodillu un nopūšās: atkal bļin bez zābakiem !

***

Ak šis Pēterītis!

Pirmās klases audzinātāja nevar paciest vienu no saviem audzēkņiem, mazo Pēterīti – briesmīgi pārgudrs un rupjšs, atļaujas izteikties, ka viņam būtu jāmācās trešajā klasē, nevis te jāmokās ar ābečniekiem… Skolotāja neiztur un ved Pēterīti pie direktora.

Tas Pēterītim saka:

- Es Tev uzdošu jautājumus, un, ja Tu uz tiem nevarēsi atbildēt, tad sēdēsi vien pirmajā klasē un uzvedīsies pieklājīgi. Cik ir trīs reiz trīs?

Pēterītis:

- Deviņi.

Direktors:

- Bet sešreiz seši?

Pēterītis:

- Trīsdesmit seši.

Tā Pēterītis atbild uz visiem direktora jautājumiem. Direktors saka skolotājai:

- Varbūt viņš tiešām pārceļams uz trešo klasi?

Skolotājai šāds variants rīvē kantis, viņa saka:

- Direktora kungs, atļaujiet man arī viņam uzdot dažus jautājumus, redzēsit, kāds viņš ir rupeklis!

Direktors atļauj, un skolotāja jautā:

- Kas govij ir četri, bet man tikai divi?

Pēterītis:

- Kājas.

Skolotāja:

- Kas ir Tavās biksēs, bet nav manās?

Pēterītis:

- Kabatas.

Skolotāja:

- Ko vīrietis dara stāvus, sieviete sēdus, bet suns uz trijām kājām?

Pēterītis:

- Sniedz roku.

Skolotāja:

- Nu tad vēl septiņi jautājumi. Tu manī iespraud mietu, un es palieku slapjāka par Tevi.

Pēterītis:

- Telts.

Skolotāja:

- Manī ielien pirksts. Labākais vīrietis to dabū pirmais.

Pēterītis:

- Laulības gredzens.

Skolotāja:

- Mans gals ieurbjas, mans ķermenis trīs.

Pēterītis:

- Bulta.

Skolotāja:

- Kāds vārds angļu valodā sākas ar F, beidzas ar K un nozīmē daudz karstuma un satraukuma?

Pēterītis:

- Firetruck.

Skolotāja:

- Kāds vārds angļu valodā sākas ar F, beidzas ar K, un, ja Tu to nedabū, Tev jālieto rokas?

Pēterītis:

- Fork.

Skolotāja:

- Tas ir katram vīrietim, vieniem garāks, citiem īsāks. Vīrietis to dod sievai pēc kāzām.

Pēterītis:

- Uzvārds.

Skolotāja:

- Kuram orgānam nav kaulu, ir muskuļi un daudz asinsvadu, tas pulsē un nodrošina iespēju nodarboties ar mīlestību?

Pēterītis:

- Sirds.

Direktors atviegloti nopūšas un saka skolotājai:

- Manis pēc viņš var iet uzreiz Universitātē – uz pēdējiem septiņiem jautājumiem arī es atbildēju nepareizi!

***

Brauc biezais ar savu džipu, aizsapņojas, neuzmanās, iebrauc kokā, mašīnai priekša sasista. Šis izkāpj no auto, staigā mašīnai apkārt, brīnās... Piebrauc otrs biezais,izkāpj no sava Mercedesa, apskata un saka: "Paklau, a ja tu paprovētu izputējā pūst, varbūt priekša izbuktējas. "Domāts darīts. Pūš , pūš, pūš... nekā. Piebrauc trešais biezais, apstājas, novēro ko tie dara un beidzot saka: "Ak jūs muļķi, vispirms vajag logu aiztaisīt, citādi viss ko iepūš uzreiz ārā!"

***

- Līga, mums vajag šķirties!

- Vai! Es izdarīšu pašnāvību!

- Tas ir patīkams bonuss, paldies...

***

Nepazīstamiem numuriem atbildu ar

“Paldies, Jūs esat ziedojis desmit eiro Jelgavas kaķu patversmei”, ..

un klausos, cik ātri pazūd savienojums...

***

Kopš sāka līt, mans draugs to vien dara, kā skatās pa logu! Laikam būs jāielaiž viņš iekšā...

***

Restorāna klients jautā oficiantam:

- Vai liellopu sitenis jums ir?

- Nē, bet varam jūsu priekam vismaz vistu atspārdīt...

***

Māte ar dēlu brauc autobusā. Dēls sūdzas:

- Ārprāts, cik te sasmacis gaiss un kāda saspiestība!

- Ja es pareizi saprotu, klubā "Essential" jūs to saucat par lielisku atmosfēru...

***

Divi vīrieši ieiet restorānā, apsēžas pie galdiņa un saka viesmīlim:

- Mums lūdzu, marinētas ziloņu uzacis ar griķiem.

- Āfrikas vai Indijas ziloņa uzacis? - mierīgi jautā viesmīlis.

- Dodiet Indijas.

Viesmīlis aiziet, bet pēc pāris minūtēm atgriežas un saka:

- Atvainojiet, diemžēl mēs nevarēsim izpildīt jūsu pasūtījumu.

- Kāpēc?

- Griķi beigušies...

***

- «Jūs jau vesels? Kā tas nākas?»

- «Ārsts man iedeva kaut ko svīšanai».

- «Un tas bij?»

- «Rēķins!»

***

Paģirains vīrs no rīta sēž virtuvē un burkšķ:

- Mīļā, šitā biezpienmaizīte tak nav garšīga un puto!

- Noliec, muļķi, trauku švammi un ej gulēt!

***

Pārskaities un jau krietni iesildījies vīrs ienāk bārā, pasūta alu, izdzer vienā paņēmienā un nobļaujas pa visu bāru:

"Visi juristi ir kretīni!"

Balss no bāra otra gala: "Šitos vārdus tu ņem atpakaļ!"

Vīrs (kašķīgi): "Kas ir, tu esi jurists?"

No bāra otra gala: "Nē, es esmu kretīns"...

***

- Labdien! Vai restorāns?

- Jā, kā varam palīdzēt?

- Vēlējāmies pasūtīt galdiņu šovakar uz 20:00!

- Labi. Vai krēslus arī pasūtīsiet?

***

Viena sekretāre otrai:

- Mūsu priekšnieks atvaļinājumā tik brūns nosauļojies, ka tagad vēl vairāk pēc sūda izskatās!

***

Mīļā, panāc šurp ! Patausti to, nebaidies ! Jūti, cik viņš ciets ?

- Jā...

- Cik reižu neesmu lūdzis, -maizes kukulīti neatstāj uz galda neapklātu !!!

***

Latvietis Īrijā ieiet veikalā, grib nopirkt vistu, bet aizmirsis, kā vistu angliski sauc. Ilgi stāv, skatās uz veikala plauktiem, kamēr pārdevējs neiztur:

- Vai jūs ko gribējāt?

Latvietis ar pirkstu parāda uz olu:

- His mother, please!

***

Students ballē dejo ar meiteni, pēkšņi nokrīt. Meitene sauc:

- Ūdeni, ūdeni!

Studentam pienes ūdeni, pieliek glāzi pie lūpām. Viņš atver acis un nočukst:

- Un maizi…

***

Māmiņa liek gulēt savu mazo dēlēnu, dzied viņam šūpuļdziesmas jau otro stundu, bet mazais kā nemieg, tā nemieg. Beigās viņš saka:

- Klau, māmiņ, tu, protams, superīgi dziedi, bet es gribu gulēt.,

***

Katra vīrieša dzīvē ir trīs posmi:

1) Viņš tic Ziemassvētku vecītim;

2) Viņš netic Ziemassvētku vecītim;

3) Viņš ir Ziemassvētku vecītis.

***

Notiek operācika. Ķirurgs asistentam:

- skalpeli

- tamponu

- aizspiedni

- spirtu

- tamponu

- skalpeli

- spirtu

- skalpeli

- spirtu

- spirtu visiem!... pieminēsim aizgājušo...

***

Dialogs slimnīcā:

- Māsiņ, es gribu "pi-pī".

- Tūlīt atnesīšu "pēk-pēk".

***

Līgavainis:

Tā onkuli sauc līdz tam laikam, kamēt viņš apprecas.

Bet pēc tam, kad viņš apprecas, viņu sauc dažādos citos vārdos.

(Annija, 9 gadi)

Bezmiegs:

Tas var būt līgavai. Guļ viņa naktī un domā:

«Kāda man rītā būs kleita? Skaista vai nē?

Un galvenais - kāds vīrs man būs rītā?»

(Marija, 7 gadi)



Kruīzs:

Pēc tā sievietēm un vīriešiem bieži nākas apprecēties.

(Liene, 7 gadi)



Ēdiens:

Pats garšīgākais sanāk vecmāmiņai, mammai arī labi sanāk. Bet tētis toties maizi labi griež!

(Valērija, 7 gadi)



Sieva:

Tā ir meitene, kas puisim gatavo ēst, mazgā veļu un rūpējas par bērnu.

(Аndris, 4 gadi)



Vīrs:

Ar šo cilvēku ir sarežģīti. Tāpēc, ka ar viņu ir daudz raižu...

Jātērējas daudz… Šis cilvēks var Tevi pievilt:

piemēram, no sākuma viņš bija skaists un labs, bet pēc tam,

kā Tu viņu apprecēji, kļuva rupjš un resns,

(Kārlis, 7 gadi)



Iemīļotais:

Nu, piemēram vīrs ar sievu staigā, staigā, nevar nolaist no viņas acis visu dienu.

Tad viņa sāk saprast, ka iespējams,

viņš viņā ir iemīlējies.

(Marija, 8 gadi)



Zīlēšana:

No sākuma gribēju precēties ar Andri, bet pēc tam, izlēmu pazīlēt,

vai man precēties ar Kārli, bet sanāca, ka vislabāk man precēties

ar Linardu.

(Nellija, 6 gadi)



Laime:

Bērniem tā ir puse uz pusi.

Jo mamma lamā, bet arī pērk saldējumu.

(Zane, 8 gadi)



Džentelmenis:

Tas pats, kas lēdija. Tikai vīrietis.

(Ivars, 6 gadi)