Fragmenti no suņa un kaķa dienasgrāmatām

Fragmenti no suņa dienasgrāmatas

08.00 - Super! Suņu barība! Esmu sajūsmā!

09.30 - Super! Braucam ar mašīnu! Esmu sajūsmā!

09.40 - Super! Ejam pastaigāties! Esmu sajūsmā!

10.30 - Super! Braucam ar mašīnu! Esmu sajūsmā!

11.30 - Super! Suņu barība! Esmu sajūsmā!

12.00 - Super! Bērni! Esmu sajūsmā!

13.00 - Super! Dārzs! Esmu sajūsmā!

16.00 - Super! Bērni! Esmu sajūsmā!

17.00 - Super! Suņu barība! Esmu sajūsmā!

17.30 - Super! Bērnu mamma! Esmu sajūsmā!

18.00 - Super! Spēlējamies ar bumbu! Esmu sajūsmā!

18.30 - Super! Gulēšana saimnieka gultā! Esmu sajūsmā!

Fragmenti no kaķa dienasgrāmatas

183. gūstā pavadītā diena…

Mani sagūstītāji turpina mani izsmiet ar neizprotamiem striķos sakarinātiem priekšmetiem.

Uzturā viņi bagātīgi lieto svaigu gaļu,tai pat laikā mani spiežot ēst kaut kādu sausu, nenosakāmu pārtiku; vienīgais, kas mani uztur pie dzīvības, ir cerība izglābties,kā arī mērenais gandarījums, ko gūstu reizi pa reizei sabojājot kaut ko no mēbelēm. Rīt plānoju apēst kādu istabas augu.

Šodien mani mēģinājumi nogalināt savus sagūstītājus maisoties viņiem starp kājām, kad viņi pārvietojas, gandrīz izdevās, būs tas jāpamēģina vēlāk atkal, kad viņi būs uz kāpnēm.

Mēģinot izraisīt pretīgumu savus apspiedējus, es vēlreiz piespiedu sevi apvemt viņu mīļāko krēslu, būs jāpamēģina tas pats arī ar gultu.

Nograuzu pelei galvu un aiznesu viņiem bezgalvaino peles ķermeni, mēģinot viņiem ieskaidrot uz ko esmu spējīgs un mēģinot iedvest bailes viņu sirdīs, bet viņi tikai labvēlīgi dūdoja, cik labs kaķis es esmu; šis plāns nez kāpēc nenostrādāja.

Šodien notika arī kaut kāda viņu sapulce ar citiem līdzdalībniekiem; es uz šo laiku tiku ieslodzīts, tomēr vienalga varēju dzirdēt trokšņus un saost ēdienu. Kas ir svarīgāk, es dzirdēju, ka mans ieslodzījums ir dēļ MANĀM ‘alerģiskajām’ spējām. Būs jāuzzin, kas tas ir, un kā to izmantot savā labā.

Esmu pārliecināts, ka pārējie ieslodzītie ir pielīdēji un iespējams, pat spiegi. Suns tiek regulāri atbrīvots, un izskatās vairāk nekā laimīgs atgriezties. Viņš pilnīgi acīmredzami ir padumjš. No otras puses, putns visdrīzāk ir informators, jo regulāri sarunājas ar neģēļiem. Esmu pārliecināts, ka viņš ziņo par katru manu soli. Sakarā ar savu šībrīža ieslodzījumu metāla telpā,viņš šobrīd ir drošībā, bet es māku nogaidīt, tas viss ir tikai laika jautājums ….