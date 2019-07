1. Jūsu mīļākais ēdiens - vārīti burkāni.

2. Londonas centrā ejot pāri ceļam uz zaļo gaismu lapsu un aiz tās lēkājošu zaķi jūs uztverat kā parastu klaiņojošu suni vai kaķi Latvijā.

3. Pat ja jūs vairs nekad nesatiksiet cilvēku, jūs vienalga viņam sakāt - "See you later!"

4. Pārstājat domāt, ka jūs ļoti mīl, kad pie jums vēršas ar frāzi "Darling".

5. Vārdu "gribu", "tāpēc ka" un "gatavojos" izskatās apmēram tā: ['vona], ['kuz] un ['gona], un jūs nevarat iedomāties, ka šie vārdi var skanēt savādāk.

6. Sakāt "My love" ne tikai mīļotajam cilvēkam, bet arī jebkurai kasierei lielveikalā.

7. "Hai" vietā sakāt "Haija".

8. Saplēšot olu jūs sakāt oooppsss! nevis bļa.

9. Esat aizmirsis, ka alu vajag dzert ar voblu, bet šņabim - uzkoda.

10. Nestopējat garāmbraucošajām mašīnām, bet automātiski stopējat autobusus, vairs negaidot, ka tie apstāsies paši.

11. Pusdienas saucat par lanču, bet vakariņas - par pusdienām.

12. Jūs laipni atvainojaties, kad jūs rupji pagrūda.

13. Savā dienasgrāmatā rakstāt angliski.

14. Istabu skaitu mājā nosakāt pēc guļamistabu skaita.

15. No galvas zināt tuvāko take-away telefonu numurus un, kad slinkums gatavot, vienkārši zvanāt uz iegaumēto numuru.

16. Uz jebkuru jums uzdoto jautājumu minūtes desmit, mēģinot uz to atbildēt, jūs sakāt Oooookeeeeeeyyyyy un Riiiiiiiiiiight saskaņojot tos ar murmināšanu.

17. Gultu, kurai platums ir 150 cm jūs lepni saucar par king-size.

18. Pērkat apģērbu nemērot to, jums nederošās drēbes atgriežot nākošajā dienā.

19. Nekaitina "normālā" ūdens jaucēja trūkums.

20. Braucot brīvdienās obligāti līdzi ņemat lietussargu un tējas iepakojumu.

21. Ilgi domājat, kā latviski būs "roundabout".

22. Pārstājat reaģēt uz latviešu valodu ielās.

23. No ielas ieejot telpās sakāt "it's f..ng freezing outside", bet stundu pēc ieiešanas saunā tajā pašā ēkā bilstat "it's bloody hot in here!".

24. Jūsu ēšanas ieradumi nevienam vairs neizraisa izbrīnu un neviens nepiebilst: Kas tas ir?!?!?

25. Brīnāties, ka kaut kur ir vietas, kur ir maz netradicionālas orientācijas cilvēku vai arī nav populāri būt par geju.

26. Ziemas pienākšanu pamanāt līdz ar rēķinu summas palielināšanos, bet vasaras pienākšanu ieraugot, ka tomātu cena lielveikalos ir samazinājusies līdz 30 pī.

27. Nepievēršat uzmanību ziedošajai ābelei februāra sākumā.

28. Jūs velkat džinsus ar zemu jostasvietu, no sāniem jums spiežas ārā tauki, bet aizmugurē redzami stringi.

29. Frāzes "It's souu unfair", "He/She is souu fit", "It's souu nice" u.t.t. ļauj izteikt milzīgu jūsu emociju spektru - sākot ar dziļāko vilšanos līdz milzīgam priekam. Šīs frāzes ir 90% no jūsu vārdu krājuma.

30. Četros pī em jūs domājat "kur gan ir tēja?"

31. Pat nedomājat līdzi paķert peldkostīmu vai iešļūcenes, ja vasarā braucat uz Anglijas dienvidiem.

32. Dzerat tēju ar pienu ik 15 minūtes.

33. Staigāšana pa pabiem (ejot no viena uz otru) darbanedēļas beigās priekš jums kļūst par vienīgo relaksēšanās veidu.

34. Visu novembri un decembri jūs sākat traki ekonomēt, lai pietiktu naudas iegādāties dāvanas daudzajiem radiniekiem.

35. Vazājaties pa māju ielas kurpēs, kā arī lienat tajās gultā.

36. Uz 20+ izmēra pakaļas velkat minisvārciņus (nedaudz augstāk par jostasvietu) un īsumīsu maiciņu.

37. Jūs zināt visus "Eastenders" aktieru vārdus.

38. Jūs sākat flirtēt ar milkman.

39. Paši tinat cigaretes.

40. Sākat dzert tikai pustrekno pienu.