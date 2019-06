Smieklīgas cilvēku atklāsmes

2. ...nodarboties ar seksu ar sava vecuma puisi ir tikpat pretīgi kā iet pie ginekologa. Parādi viņam to, parādi viņam šito...Nekādas romantikas-viena vienīga ziņkāre. (studente, 19 gadi)

3. ...mums laukos ir tā -ja puisis pavada nakti ar meiteni, tas ir normāli, bet ja viņš pavada ar meiteni otru nakti-tā ir mīlestība...(meitene, 19 gadi)

4. ...jau esmu bijis uz sešiem randiņiem, bet nevienai neatdevos...(puisis, 15 gadi)

5. ...mans bijušais puisis tādā veidā mēģināja mani piespiest ar viņu precēties. Viņš uztaisīja uz savas pēcpuses tetovējumu-uzrakstīja manu vārdu un atzīšanos mīlestībā. Tad mēģināja mani pārliecināt, ka viņam nav kur „likties”. Es viņam neticēju, bet viņš novilka bikses un parādīja man... Uz pakaļas bija ne tikai mans vārds, bet arī uzvārds. Bet es ar viņu neapprecējos! Pagājuši jau daudz gadu, bet es nespēju bez asarām acīs atcerēties savu uzvārdu uz sveša dibena...(sieviete, 35 gadi)

6. ...kā lai pārbauda, vai puisis ir uzvilcis prezervatīvu? Tas notiek tik ātri un tumsā vai arī ar aizvērtām acīm...(meitene, vecums nav norādīts)

7. ...atšķirt kārtīgu vīrieti no nekārtīga var pēc olām. Kārtīgie vīrieši tās mazgā, bet nekārtīgie-kasa...(sieviete, 38 gadi)

8. ...manī sašutumu izraisa „zaļknābji”, kuri ar sludinājumu palīdzību meklē vecākas, turīgas sievietes. Ja man būtu nauda es sev tādu rūdītu veci nopirktu...bet labāk kažoku...(sieviete, 30 gadi)

9. ...viņš man vēstulē atsūtīja sava skaistā brāļa fotogrāfiju, bet uz randiņu atnāca pats...(meitene, 16 gadi)

10. ...kas ir pats grūtākais, kad nodarbojies ar seksu šūpuļtīklā? Pareizi, pats grūtākais ir-izģērbties...(sieviete, 34 gadi)

11. ...būdams armijā rakstīju četrām meitenēm...neviena mani nesagaidīja. (puisis, 21 gads)

12. ...uzzināju, ka mans labākais draugs dažreiz pārguļ ar manu sievu. Mēs abi paņēmām divus „kakliņus” kārtīgai veču sarunai. Norunājām, ka viņš man atļauj braukāt ar savu „Žiguli”, bet es viņam netraucēju „draudzēties” ar manu sievu...(vīrietis, 41 gads)

13. ...mans puisis gribēja ar mani pārgulēt. Man viņš ne visai patika, bet cita puiša man nebija. Es nolēmu viņam patraucēt ar mani pārgulēt un uzlēju karstu kafiju viņam uz „vienas vietas”. Izrādās, ka tas viņiem ne visai traucē...(meitene, 18 gadi)

14. ...es jau labu laiku vēroju kā vīrieši pērk prezervatīvus. Ja viņš pērk prezervatīvus un šokolādi-iet pie mīļākās, ja pērk prežus un cigaretes-iet uz mājām pie sievas, bet ja pērk tikai prezervatīvus-neiet nekur, vienkārši cer uz to labāko...(sieviete, 34 gadi)



15. ...velns, gribu būt kulturāls ar meiteni, bet rokas neklausa....(puisis, 20 gadi)



16. ...mīlēju es vienu puisi, bet viņš, maita, pataustīja mani ar rokām...(meitene, 14 gadi)

17. ...nodarboties ar seksu ar nevainīgu puisi ir garlaicīgi un neinteresanti. Tas ir tā, it kā pasniegtu žēlastības dāvanu nabagam vai rādītu ceļu ārzemniekam...(meitene, 22 gadi)

18. ...nekad neaizmirsīšu savu pirmo mīlestību, kurai pateicoties es uzzināju kur atrodas veneroloģiskais dispansers...(puisis, 18 gadi)

19. ...psihi tagad ir visur. Mūsu kāpņu telpā arī tāds dzīvo. Viņš seko sievietēm, paceļ viņām svārkus un izlaiž savu „putniņu”. Man viņš arī to parādīja. Kurš gan tādus psihus laiž ārā no slimnīcas? Esmu dzirdējusi, ka viņš ēd kaķus un guļ ar gumijas sievieti no veikala. Reiz viņš ar šo sievieti pat izšķīrās. Sadusmojās uz viņu un izlika kāpņu telpā. Savāca tikai pēc pusstundas...(meitene, 19 gadi)

20. ...no seksa es vēl neko daudz nesaprotu, bet puiši man ir bijuši un vīrieši arī man ir bijuši. Pavisam-seši. Bet neko jaunu viņi man nav iemācījuši. To visu man jau bija parādījis mans pirmais puisis kad mēs mācījāmies devītajā klasē. Nekas jauns. Garlaicīgi. Varbūt jau laiks iziet pie vīra? (meitene, 19 gadi)

21. ... katru gadu pie mums uz laukiem brauc pilsētas meitenes un atved mums gonoreju, bet mēs to ārstējam pēc tam visu ziemu...(vīrietis, 26 gadi)

22. ...visu nakti meklējām miestā kaut vienu prezervatīvu. Neatradām! Bet vietējie iedzīvotāji par tiem bija dzirdējuši. Kāds puisis pat esot tos reiz redzējis, bet arī viņam prezervatīva nebija. Skumji. Tādu meiteni „palaidu garām”! (puisis, 20 gadi)

23. ...es iepazinos ar nevainīgu puisi. Viņš atnāca uz mūsu tikšanos ar jau mājās uzvilktu prezervatīvu. Šis bija mūsu pirmais randiņš un es piedāvāju viņam pastaigāties pa pilsētu. Bija auksts -20 grādi...Viņš ilgi cietās, bet pēc tam man atzinās, ka jānovelk prezervatīvs. Iegāja viņš kāpņu telpā, uzkāpa augstāk, bet es sargāju lejā. Pagāja 20 minūtes... Man apnika gaidīt un es aizgāju uz tramvaja pieturu. Kas notika tālāk-es nezinu...(meitene, 18 gadi)

24. ...mēs nolēmām mīlēties tā, kā filmā „9,5 nedēļas”. Es izģērbos un viņš mani iezieda ar zemenēm un tad laizīja zemenes no mana ķermeņa. Viss jau bija brīnišķīgi un jauki, tikai...vēlāk viņam „piemetās” caureja no nemazgātajām ogām...(sieviete, 34 gadi)

25. ...romantiskus vakarus man vēl nav izdevies baudīt, tāpēc arī gribu iepazīties ar jaunu cilvēku, kuram ir nauda...(meitene, 18 gadi)

26. ...es nemīlu tos puišus, kuri sieviešu krūtis sauc par pupiem...(meitene, 18 gadi)

27. ...līdz kāzām ne reizi netiku redzējusi sava vīra krāniņu. Un žēl...Ja būtu redzējusi, vēl padomātu vai precēties ar to makšķerāķīti...(sieviete, 37 gadi)